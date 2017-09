Oslo

Årsaken er at grunnarbeidene til Oslos nye hovedarena for ishockey er mer komplisert enn først antatt, skriver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i en pressemelding.

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lenger tid å bygge hallen enn forventet. Vi bygger for brukerne, og vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg.

Hun legger til at målet fortsatt er å holde seg innenfor kostnadsrammen på 553 millioner kroner som bystyret har vedtatt.

Brukere rammes

VIF spiller hjemmekampene sine i Furuset Forum og trener i Ungdomshallen på Jordal i påvente av ny hall. VIF Hockey breddeavdeling både trener og spiller kamper i Ungdomshallen og i den midlertidige ishallen som er satt opp. Men også andre brukere av idrettsanleggene på Jordal rammes av den store forsinkelsen med den nye hallen. Blant dem er VIF Trolls.

– Vi vil gå i dialog med brukerne for å finne gode, midlertidige løsninger og så langt som mulig minimere ulempene i den utvidede byggeperioden, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Opprørt

Vålerenga ishockey er opprørt over at den nye hallen blir ett år forsinket.

– Vi har flere ganger forsøkt å få et klart svar fra kommunen om tidspunktet for ferdigstillelse. Så sent som i begynnelsen av september fortalte kommunen oss at de fortsatt jobbet for en ferdigstillelse i løpet av 2018. Det kommer derfor som et sjokk på oss at den nå er utsatt med et helt år, sier daglig leder Gunnar Thøgersen i Vålerenga.

Bekk til besvær

Rivingen av den gamle hallen startet i midten av januar og når den var fjernet dukket det opp problemer. I all hovedsak dreier det seg om Hovinbekken. Den ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen og ligger høyere enn man først antok. Deler av Hovinbekken skal åpnes og bli en del av nye Jordal Park, men kulverten skal beholdes som i dag.

– Det er derfor nødvendig å sikre og forsterke kulverten. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, forteller Grimsby, og legger til at det arbeidet nå er i full gang.

I tillegg til problemene med Hovinbekken, er det påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter.

– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget, sier Grimsby.

Nylig skrev Dagsavisen at byggingen av nye Jordal Amfi kom i gang tre måneder etter skjema, og at forsinkelsen foreløpig ikke var hentet inn. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF viste da til problemer i grunnarbeidet.

– Vi jobber nå sammen med vår entreprenøren, NCC, for å sette opp en ny framdriftsplan, og se om det er mulig å forsere arbeidet, sa kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Ingunn Olsen, til Dagsavisen da.

Det har nå vist seg å være langt fra mulig. I stedet blir forsinkelsen mye lenger. Nærmere bestemt ett år.

Skuffelse i forbundet

I Norges Ishockeyforbund kom ikke tirsdagens beskjed om utsettelse som en overraskelse. Generalsekretær Ottar Eide retter kritikk mot prosessen bak.

– Dette er veldig skuffende, og det er merkelig at en så stor forsinkelse ikke har vært varslet tidligere. Vi er forundret over hvordan styringen av prosjektet har vært, sier han til NTB.

Eide sier videre at ishockeyforbundet i lengre tid har etterlyst en avklaring rundt hvor lang forsinkelsen i byggearbeidet ville bli.

– Vi fryktet at forsinkelsen kunne bli så stor som dette, sier han.

Nå må forbundsledelsen gå i dialog med Vålerenga om klubbens videre arenasituasjon.

– Dette får selvfølgelig kjempestore konsekvenser for dem. Klubben får nå en helt annen issituasjon i ytterligere ett år. Vi må i samarbeid med dem finne ut om de skal fortsette å spille kamper på Furuset. Samtidig forventer jeg at kommunen tar ansvar her, sier generalsekretær Eide.

Vålerenga er i en tøff økonomisk situasjon og frykter enda tøffere tider framover.

– For Vålerenga er dette en økonomisk katastrofe. Både aksjonærer, sponsorer, ansatte, spillere og Norges Ishockeyforbund har vært innstilt på å bidra til at Vålerenga skal komme seg gjennom denne vanskelige perioden. Med ett års ytterligere utsettelse vil Vålerenga stå foran en meget vanskelig periode, sier styreleder Thomas J. Fjell.

Nye Jordal Amfi får et bruksareal på rundt 11.500 kvadratmeter og det blir plass til rundt 5.500 tilskuere.

