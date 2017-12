Ny opptur for VIF: Seier på overtid

Oslo

Av Jørn Henriksen Skjærpe

For etter en jevn og tøff kamp ble det romjulsmoro for VIF-supporterne i Furuset forum torsdag kveld. Lagene møtes igjen i Askerhallen lørdag.

Taylor Foster ga gjestene fra Asker ledelsen etter 5.48 av første periode, men Tobias Lindström utlignet på straffeslag tre minutter ut i midtperioden. I denne perioden dominerte Vålerenga stort da de vant skuddstatistikken 13-6. Da burde kampen blitt avgjort.

Kampen var snudd da Rasmus Ahlholm satte inn 2-1 kun 30 sekunder før midtperioden var over, men Nick Pageau utlignet til 2-2 etter 47.34 da Frisk Asker var i overtall. Martin Laumann Ylven satt i boksen da.

Fikk annullert scoring

Fire minutter før slutt trodde alle VIF hadde avgjort kampen, men scoringen ble annullert. Riktig?

I spilleforlengningen ble Vålerengas Thomas Olsen matchvinner da han satte inn 3-2 etter 61.50. Også det i overtall etter en kontroversiell situasjon. For Frisk Asker pådro seg en utvisning på grunn av en spiller for mye på isen. Endre Medby måtte sone for den tabben som Frisk-spillerne ikke var enig i.

- Den situasjonen føler jeg er tvillsom. Du skal være hundre prosent siker før du dømmer slik på det tidspunktet, sier Anders Bastiansen til Budstikka.

Men totalt sett var seieren svært fortjent etter 45-28 i skudd til Vålerenga. De følte seg snytt for ikke å ha fått full pott ved ordinær tid.

Vålerenga ligger på femteplass med 48 poeng, mens Frisk Asker ligger på tredjeplass med 59 poeng.

Sjokktap for Sparta

Sparta tapte hele 1-4 borte i lokaloppgjøret mot Stjernen. Senere torsdag tapte serieleder Storhamar knepent mot Lillehammer.

Sarpingene trengte alle poengene for å holde tritt med serieleder Storhamar, men fikk passet påskrevet av naboene fra Fredrikstad. Da hjalp det Sparta at Storhamar senere torsdag tapte 3-4 mot Lillehammer etter spilleforlengelse.

Dan-Fredrik Nygård ga Stjernen ledelsen etter 18 minutter og 47 sekunder i første periode mot Sparta. Petter Røste Fossen la på til 2-0 kun to minutter ut i midtperioden, før hardhausen Tommy Kristiansen skapte spenning i kampen med sin 1-2-scoring kun ett minutt ut i den siste perioden.

Knepen Lillehammer-seier

Gjestene presset på for utligning, men Mikael Mikalsen økte til 3-1 kun fem minutter etter Kristiansens redusering. Halvannet minutt før slutt punkterte Anders Pedersen kampen med sin 4-1-scoring etter at Sparta hadde tatt ut keeper i jakten på redusering.

Det betyr at Stjernen nå har 29 poeng på niendeplass, mens Sparta på annenplass har 63 poeng, tre poeng foran Lillehammer. Storhamar topper fortsatt klart med sine 75 poeng.

Hamar-laget tapte knepent da Brendan Ellis ble matchvinner for Lillehammer i sudden death. Det sto 3-3 etter ordinær spilletid. Steffen Thoresen, Victor Svensson og Joakim Jensen scoret for vertene, mens Nick Dineen, Stephan Vigier, Joakim Arnestad og Ellis ble heltene for bortelaget.

Storseier til Lørenskog

Lørenskog gjorde kort prosess med Manglerud Star og ga seg ikke før det sto 7-2 på måltavla.

David Friedmann ga laget ledelsen etter drøye ti minutter, før Marc Hagel la på til 2-0 like etter.

I midtperioden fortsatte målene å renne inn. Petter Grønstad la på til 3-0 etter 21.48, mens Olai Sveine Johannessen også tegnet seg på scoringslista før Michael Stenersen reduserte til 1-4 for gjestene.

Grønstad var igjen på plass da han satte inn 5-1 etter 35 minutter, mens Vjatsjevlav Trukhno også ville være med på moroa da han satte inn 6-1 kun 20 sekunder ut i siste periode.

Marc Hagel økte til 7-1 etter 48.40, før Jesper Hoel pyntet på resultatet med sin 2-7-scoring like før slutt.

Lørenskog ligger på sjuendeplass med 32 poeng, mens Manglerud Star ligger på åttendeplass med 32 poeng. (NTB)

KAMPFAKTA

Vålerenga – Frisk Asker 3-2 e.f. (0-1, 2-0, 0-1, 1-0)

Furuset forum: 1763 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (5.48) TJ Foster (Garry Nunn, Patrick Wall).

2. periode: 1-1 (23.20) Tobias Lindström, 2-1 (39.30) Rasmus Ahlholm (Thomas Olsen).

3. periode: 2-2 (47.34) Nick Pageau (Anders Bastiansen, Nunn).

4. periode: 3-2 (61.50) Olsen (Ahlholm, Morten Ask).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar, Christian Bo Persson, Ski.

Utvisninger: Vålerenga 5 x 2 min. 1 x 10 min, Frisk Asker 7 x 2 min.

Stavanger – Kongsvinger 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)

DNB Arena: 4053 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (16.31) Håvard Steen (André Nybo, Eirik Slåsletten), 1-1 (19.27) Spencer Humphries (Eirik Salsten).

2. periode: 2-1 (30.25) Humphries, 3-1 (39.42) Jonas Djupvik Løvlie (Villiam Strøm, Magnus Hoff).

3. periode: 4-1 (50.40) Josh Soares (William Rapuzzi, Henrik Medhus).

Dommere: Thomas Tysland, Jutul og Anders M. Nordin, Stavanger.

Utvisninger: Stavanger 3 x 2 min. Kongsvinger 5 x 2 min.

Lørenskog – Manglerud Star 7-2 (2-0, 3-1, 2-1)

Lørenskog ishall: 521 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (9.37) David Friedmann (Vjatsjevlav Trukhno, Andreas Marthinsen), 2-0 (13.29) Marc Hagel.

2. periode: 3-0 (21.48) Petter Grønstad (Friedmann), 4-0 (29.19) Olai Sveine Johannessen (Hagel, John Negrin), 4-1 (33.28) Michael Stenersen (Markus Pedersen, Jesper Hoel), 5-1 (35.12) Grønstad (Mats Trygg).

3. periode: 6-1 (40.12) Trukhno (Drew Schiestel, Negrin), 7-1 (48.40) Hagel (James Sixsmith, Trukhno), 7-2 (52.37) Hoel (Dylan Richard).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Eirik Hansen, Jutul.

Utvisninger: Lørenskog 5 x 2 min. Manglerud 5 x 2 min.

Stjernen – Sparta 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

Sternehallen: 1600 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (18.47) Dan-Fredrik Nygård (Niklas Bröms, David Hallström).

2. periode: 2-0 (22.19) Petter Røste Fossen (Marcus Bryhnisveen).

3. periode: 2-1 (41.15) Tommy Kristiansen (Troy Rutkowski, Niklas Roest), 3-1 (46.30) Mikael Mikalsen (Nygård, Simon Karlsson), 4-1 (58.30) Anders Pedersen (Karel Slavata, Michael Eskesen).

Dommere: Marcus Wannerstedt, Ski og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Stjernen 4 x 2 min. Sparta 5 x 2 min.

Storhamar – Lillehammer 3-4 (0-1, 2-0, 1-2, 0-1) e.f./str.

CC Arena: 5933 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (12.10) Joey Benik (Nick Dineen).

2. periode: 1-1 (24.29) Steffen Thoresen (Mikael Zettergren, Hampus Gustafsson), 2-1 (24.49) Victor Svensson (Kjetil Martinsen).

3. periode: 3-1 (41.43) Joachim Jensen (Gustafsson, Christian Larrivée), 3-2 (48.10) Stephan Vigier (David Morley, Brett Cameron), 3-3 (52.09) Joakim Arnestad (Brendan Ellis).

Mål: 4. periode: 3-4 (64.16) Ellis (Benik, Morley).

Dommer: Robert Hallin, Jordal, Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Storhamar 8 x 2 min. Lillehammer 7 x 2 min.