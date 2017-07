Norsk mote for DNB

Oslo

– Da DNB skulle velge designer til sin nye uniform valgte de samme designere som supermodellen Gigi Hadid, nemlig norske Holzweiler.

– Vi er et selskap som liker å heie på gründere og oppstartsselskaper og vi har fulgt godt med på Holzweiler helt fra starten. Derfor var det naturlig å velge dem når vi skulle designe en ny arbeidsgarderobe, sier Camilla Forberg, merkevare- og sponsorsjef i DNB.

– Men folk går jo ikke i banken lenger, om noen kunne gått på jobb i joggebukse er det vel dere?

– Når det gjelder noen av livets viktigste beslutninger, som for eksempel å søke huslån eller man skal starte egen bedrift, da er det mange som ønsker et personlig møte med banken. Og da vil vi møte dem på en måte som gjør at de føler seg trygge og ivaretatt. Det kan også skje på telefon eller på chat, det viktigste er at vi treffer kundene der kunden vil, sier Camilla Forberg.

Gründere

Holzweiler ble startet av søskenparet Susanne og Andreas Holzweiler i 2006 og var opprinnelig et klesagentur. I dag er de en familiebedrift med egne kolleksjoner og Andreas’ kone Maria Skappel Holzweiler med på laget. I tillegg jobber nå også mamma og pappa Holzweiler i bedriften. DNB-uniformen, eller arbeidsgarderoben som de har designet, består av rundt 20 plagg som kan kombineres. Å designe en arbeidsgarderobe byr på andre utfordringer enn å designe en vanlig motekolleksjon. Susanne Holzweiler roser DNB for sin åpenhet.

– Selv om vi fikk noen rammer har vi hatt ganske frie tøyler. Vårt fremste bevis på det er collegegenseren som vi foreslo for å vise at de er med i motebildet. Den trodde vi aldri at de kom til å gå med på å ha med i garderoben. Men det gjorde de, sier Susanne Holzweiler og legger til: – Med en vanlig kolleksjon så er det sånn at de som liker den, kjøper den. En arbeidsgarderobe derimot, må har utgangspunkt i at plaggene skal passe til alle kroppsfasonger, størrelser, aldre og mennesketyper, så du må ta utgangspunkt i en utrolig bred målgruppe. Og målet er at alle skal kunne velge noen plagg som gjør at de føler seg fine på jobb.



Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Verdier

Forberg hevder den nye garderoben passer godt til DNBs verdier og hvordan banken ønsker å bli oppfattet som merkevare.

– Før var det større avstand mellom oss og kundene, vi satt bak skranker og bar uniformer. Da vi pusset opp lokalene for halvannet år siden, fjernet vi skrankene og brakte inn designelementer som signaliserer nærhet, enkelhet og fleksibilitet i det vi formidler. En mer fleksibel garderobe er en forlengelse av den tanken, sier Camilla Forberg.

– Vi lever i en tid da kronen er svekket, folk mister jobbene sine og bankskandalene nærmest har stått i kø de senere år. Hva slags forhold tror du vanlige mennesker har til bankene i dag?

– Jeg tror det er forskjellig. Det er generasjonsavhengig. For de generasjonene som har opplevd krisene, er nok banken en annen enn for en 25-åring som ikke har kjent på en krise, sier Camilla Forberg.

Ingen shorts

Collegegenseren kom gjennom nåløyet til DNB. Det samme gjorde et par bukser med såkalt boot-cut, og skjørt med utradisjonelle detaljer. Men foreløpig er det ingen shorts til menn i kolleksjonen.

– Kanskje neste år, smiler Susanne Holzweiler.

– Alt kommer an på hvordan du setter sammen klærne. Shorts og Havaianas-slippers, for eksempel, passer ikke overalt. Men pappa og broren min går på jobb i shorts og blazer, så det går an.