Norges trolig største ulovlige pokerklubb åpnet i Oslo

Oslo

I løpet av de siste ukene har en pokerklubb blitt etablert i femte etasje av Gunerius-bygningen i Oslo. Aftenposten har holdt klubben under oppsikt i flere uker.

I Norge er det, når penger er involvert, kun lov å arrangere vennelagspoker, samt et årlig norgesmesterskap. Ifølge Lotteritilsynet er pokerklubber som denne i Storgata ulovlige. Tilsynet opplyser til avisa at de nå vil undersøke virksomheten og at de kan pålegge arrangøren å stanse turneringene. Det vil også bli vurdert å politianmelde forholdet.

De tre bakmennene er ifølge Aftenposten kjente fjes i pokermiljøet. Ingen av dem ønsker å kommentere saken til avisa.

Ifølge Næringsetaten i Oslo kommune er det ikke er registrert tillatelse for mat- og alkoholservering på klubben, og Aftenposten kan ikke se at selskapet er registrert som et lovlig, norsk selskap i Brønnøysundregistrene.

De siste årene har det fremgått i pressen at det kan være opp mot 10 til 15 ulovlige pokerklubber i hovedstaden. Det finnes trolig godt over hundre klubber i Norge.

NTB