Nordlie: - Skal jeg skifte og gå hjem?

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid har vunnet fem av ni treningskamper, har bare tapt to og har en svært positiv statistikk foran seriestarten i 2. divisjon 2. påskedag.

Men i generalprøven mot Skedsmo lørdag startet laget så svakt at Tom Nordlie til slutt byttet ut hele laget. Det medførte i hvert fall at laget overtok hele kampen og snudde oppgjøret etter pause. Men Nordlie var ikke fornøyd.

Gikk i garderoben

- Jeg gikk i garderoben ni minutter før pause og satt meg der fordi jeg var så skuffa. Jeg hadde brukt så mye tid på den mentale biten på spillermøtet. All respekt for Skedsmo, som vant sin 3. divisjonsavdeling i fjor og er et godt lag, men vi skulle kjøre over dem. Jeg var ikke sint, men lei meg. Jeg byttet til slutt ut alle utespillerne og det var egentlig ikke meningen, sier Tom Nordlie til Dagsavisen.

For Skedsmo fikk ta ledelsen både med 1-0 og 2-0 før Skeid våknet. David Tavakoli reduserte rett før pause da han først bommet på straffespark, men så scoret på den påfølgende corneren.

Etter pause så Skeid helt annerledes ut og dominerte fullstendig. To mål av Mustafa Hassan Ahmed etter to cornere fra Jens Rognved skaffet Skeid seieren også i siste treningskamp.

Hever og senker seg

- Vi er dobbelt så gode som dem etter pause, men det skal vi også være, sier Tom Nordlie.

- Hvordan vurderer du Skeid akkurat nå?

- Vår største svakhet akkurat nå er at vi tilpasser oss motstanderen. Møter vi god motstand spiller vi godt, så senker vi oss ned hvis vi møter svakere lag. Jeg er mer bekymret nå enn jeg var i januar og februar da vi hadde høyere kvalitet på treningene. Men kanskje spillerne er lei av treningskamper nå, sier han.

- Ja, svarer en av Skeid nye spillere, Henning Tønsberg Andresen, som kom fra Vålerenga foran denne sesongen.

Han var helt sentral da Skeid styrte alt etter pause. Fra sin midtbaneposisjon drev han opp tempoet i laget.

Mange nye spillere

- Tom har nok rett, vi kan slå alle og tape mot alle. Vi er for ujevne. Men selv lengter jeg nå etter kamper som betyr noe, sier Andresen til Dagsavisen.

Skeid har fått mange nye spillere etter at sentrale Bruno Leite og Johnny Buduson gikk til Haugesund.

Et spennende nytt navn er Ørjan Hopen fra Sogndal, som egentlig hadde lagt opp, men som prøver seg igjen i Skeid. Men han trenger tid før han holder en hel kamp.

Et tilbakeslag lørdag var at midtstopper-klippen Mansor Gueye måtte ut med strekk tidlig i kampen. Det er tvilsomt om han rekker seriestarten.

Laget er ungt, men etter pause kom evigunge Morten Berre inn på flanken og ga laget ekstra energi og var aktiv i å styre laget i egenskap av spillende assistenttrener. Berre er 42 år, men i følge Nordlie kan han bare bytte de sifrene.

PS. I en annen treningskamp lørdag vant Kjelsås 3-0 over Lørenskog på Grefsen stadion. Kjelsås er i samme avdeling som Skeid.

FAKTA

Skeids treningskamper i 2017 (de siste først:

Skeid - Skedsmo 3-2, Hønefoss - Skeid 0-0, Bærum - Skeid 0-3, Asker - Skeid 3-3, Raufoss - Skeid 2-1, KFUM - Skeid 1-3, Strømmen - Skeid 3-2, UllKisa - Skeid 0-1, Fredrikstad - Skeid 0-3.

Laget serieåpner borte mot Nybergsund-Trysil mandag 17. april. Etter serieomleggingen består 2. divisjon i år av bare to avdelinger.

I Dagsavisen onsdag (papir) blir det en gjennomgang og tabelltips for årets 2. divisjon.