Neste stopp: Ensjø?

Oslo

Veit du hvor Tøyen holdeplass holder til? Den er ikke ved T-banen. Ikke ved senteret.

Nei, Tøyen togholdeplass, den ligger strengt tatt ikke på Tøyen i det hele tatt, men på oversida av Tøyenbadet der det vanligvis kalles Keyserløkka.

Men det området er ikke veldig tett bebodd. Dermed er Tøyen holdeplass blant de minst brukte på Gjøvikbanen.

Og det vil en del politikere gjøre noe med.

Snarveien til Kjelsås

Etter et forslag fra Aps Andreas Halse, som Dagsavisen omtalte tidligere i høst, skal bystyret i Oslo i morgen bestemme om de vil flytte hele holdeplassen til Ensjø.

Der vil det nemlig være muligheter for overgang til T-banen, noe som kan gjøre veien rundt i Oslo enklere for langveisfarende på Gjøvikbanen. (Dessuten kan Vålerengafolk komme seg raskere på Teknisk Museum. Mmmm.)

Etter Halses forslag har byråd Lan Marie Nguyen Berg hørt med Plan og Bygg samt Ruter, for å høre hva de mener.

Ruter skriver i sitt svar til byråd Berg at de er prinsipielt for, og at Ensjø holdeplass vil få flere passasjerer.

Skeptiske PBE

På den annen side skriver de «vår erfaring er også at det kan være vanskelig å få flyttet eller lagt ned holdeplasser da det alltid vil være noen som vil beholde den gamle løsningen.»

Plan- og bygningsetaten er mer tvilende.

De er «skeptisk til å prioritere arbeidet med en flytting av Tøyen stasjon til Ensjø, da dette ikke vil utgjøre en vesentlig forbedring av kollektivtilbudet», som de skriver.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har ennå ikke behandlet saken, mens på Keyserløkka skal motstanden være stor. Avgjørelsen skal til sjuende og sist tas av Bane Nor. De har tidligere uttalt seg skeptisk til flytting.