Nekter å hjelpe politikerne

Oslo

To britiske partier kontaktet han for tips om hvordan man skal nå de unge. Han er en populær vitsemaker, har over tre millioner venner på Facebook og selger ut sine show over hele verden. 10. juni starter han sin norgesturné i Oslo.

Han har enda ikke gitt tips til politikere i England. Han mener nemlig at politikere er under oss.

– De skal hjelpe oss, ikke omvendt, har han sagt.

Nå skal Howard altså igjen stå på scenen, også i Norge.

– På internett står det å lese at du skal åpne showet med å ramse opp verdens hovedsteder i alfabetisk orden?

– Nei, nei. Jeg vet ikke hvordan dette ryktet startet.

– Det står på Wikipedia også.

– Jeg vet. Jeg vet. Men det må da være den verste åpningen på et show noensinne? Å møte opp og bare ramse opp hovedsteder? Men jeg kommer ikke til å gjøre det, sier Russell Howard til Dagsavisen.

Komiker

37-åringen fra Bristol er blant Storbritannias største komikere og mange kjenner han fra «Live at the Apollo».

Hjemme i England er Howard kjent for sine utbrudd mot verden, om vi kan si det slik, i hans TV-show «Russell Howard’s Good News» – et program som ble stemt fram som tidenes beste på BBC3.

Programmet kan du se på Youtube i Norge. Der har særlig Brexit og Trump fått gjennomgå så det holder. Men også rasisme og generell idioti, samt bisarre systemfeil i britisk politikk får sitt. Men det britiske helsevesenet har vært en kjepphest.

– Hvordan er det i Norge?

– Vi har helse for alle her.

Hva da?

Siden han ikke skal ramse opp hovedsteder fra scenekanten, hva skal han gjøre da?

– Det vet jeg ikke helt enda. Jeg bruker å tilbringe dagen i byen jeg skal opptre og ser hva det bringer. Jeg gjorde akkurat det samme i USA og Australia. Det handler om å få dette til å flyte bra inn i mitt eksisterende materiale. Så vi får se, sier Howard.

– Dette holder jo materialet ferskt også?

– Nemlig. Men det viser ikke minst at du er her og i live. At du gjør en innstas for publikum, at du ikke bare går på autopilot og sier det samme hver kveld, forklarer Howard.

Brexit

I 2016 stemte britene for Brexit. De vil ikke lenger være en del av Europa. Dette oppører Howard såpass at det er vrient å følge med på hans tirader.

– Men hva er gæernt med oss. Liker briter ikke lenger Europa og europeere? Liker dere oss ikke?

– Vi elsker Europa, sier han som for å glatte over på vegne av Storbritannia.

Han tar seg fort inn igjen og legger ut om tullingene der hjemme.

– Dessverre er det noen få tusen flere briter som ikke elsker Europa. Det er bare så deprimerende. Brexit representerer også en slags følelse av «La oss gjøre Storbritannia store igjen». Men det er bare en floskel. Det betyr ingenting, det er sprøyt. Dette foregår over hele verden. En frykt som appellerer til eldre folk og fremmedgjorte: «Det er immigrasjon som ødelegger og ruinerer Storbritannia», sier de. Men det jo er bankene som har skylda. Det er ikke bulgarere som kommer hit og tar jobber vi ikke selv vil ha, som er skyld i noe som helst. Brexit har nesten legitimert den mentaliteten med å legge skylda på immigranter. Det verste var øyeblikket da det gikk opp for meg at det er flere mennesker i mitt land som er forbanna og xenofober, enn jeg trodde, avslutter en engasjert Russell Howard som like så godt legger ut på verdensturné, så slipper han i det minste å være hjemme.

Russell Howard er på turné i Norge fra 10. til 15. juni der han besøker Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.