Navnene som gjør Oslo til verdensby

Oslo

Du trenger ikke ski, tursekk og hundeslede om du skal til Nordpolen. Det holder faktisk med en gyldig trikkebillett på kjelsåstrikken. For Nordpolen er en gammel betegnelse på krysset der Treschows gate møter Kjelsåsveien og Sandakerveien. Navnet stammer fra en lite restaurant som tidligere lå i et lite trehus på denne lille plassen, forteller Leif Gjerland, byvandrer, journalist og osloekspert. Fra Skien, vel å merke. Han har skrevet flere bøker om Oslo, den seneste «Oslonavn» som tar for seg alle de merkelige stedsnavnene i hovedstaden.

– Noen navn er gitt og offisielle, andre har fått sine navn fordi de har levd lenge på folkemunne, sier Leif Gjerland.

Saabyes halvbror

Den lille restauranten fikk blant annet en litterær rolle da Lars Saabye Christensen i romanen «Halvbroren» lot bestemor Boletta vanket her:

«Hvorfor heter det Nordpolen, spurte jeg. Boletta smilte. Fordi ølet er så kaldt der, sa hun.»

– Stedet lå helt nord i det som engang het Christiania, og kanskje dette er opphavet, sier Leif Gjerland.

– I alle fall ble den store Sagene kirke kalt Nordkantkatedralen da den sto ferdig i 1891. Så det er nærliggende å tro at dette har med byens grenser å gjøre. Lenge var Nordpolen et navn som kun levde videre på folkemunne fram til nordpolen skole tok navnet i 2012. Og da er navnet sikret evig liv, sier Gjerland.

Cuba

Like ved Akerselva, helt nederst på Grünerløkka ligger Cuba. Hvordan dette området har fått sitt navn, strides de lærde.

– Da det var gassverk her fra 1923 sto det en diger gassbeholder på tomta. Etter 50 år mente man at det var merker etter beholderen i bakken, og at dette var opphavet til navnet kuben – som ble til kuba. men alle som har hatt geometri vet at en kube er firkantet, så det er en dårlig forklaring, sier Gjerland. Han tror heller ikke på historien om at sjømenn som hadde vært ute og reist mente at jentene som bodde i Telthusbakken var like vakre som på Cuba, eller at noen mente det var mulig å dyrke sukkerrør på tomten.

– Noen mener området ligner på Mexicogolfen der øya Cuba ligger, og at unger lekte krig der mellom USA og Spania og Cuba – og at det passet så godt siden «Ny York» lå like nedenfor – og representerte Amerika, sier Gjerland, og never at Oslo også hadde sitt Brooklyn og California, men at stedene for lengst er glemt.

Sibir

Men Aten, da? det er et glemt kapittel i Oslohistorien. Og Sibir.

Sibir var kallenavnet på et skur som lå nede ved havna, nær tollvesenets bygg i Schweigaards gate. Huset ble brukt til oppbevaring av gods som kom med lastebil, og det var mye trafikk. Gjerland mener stedet sannsynligvis fikk sitt navn på grunn av den iskalde vinden som blåste inn der fra sør i Oslofjorden. Men, hva så med Aten?

Trikkestopp

I Christiania ble leseselskapet Athenæum stiftet i 1832, det ga navn til forretningsbygget i Akersgata 18 ved Wessels plass bak Stortinget.

– Tidligere lå trikkeholdeplassen Athenæum der som stortingsbygningens nærmeste nabo, sier Gjerland. men området ble senere omdøpt til Wessels plass. Og holdeplassen? Hva skjedde med den? Jo, den ble lagt ned i 2005 fordi: « ... en lang trikk som stanser hvert femte minutt, ville blitt for dominerende, ja trikken har alltid vært en ulempe for plassen», skriver Gjerland og legger til:

– Den gang man opprettet stoppestedet Athenæum, var trikken byens stolthet!

Leif Gjerland, forfatter og byvanderer

