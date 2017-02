Natteliv er også liv

Oslo

Politiet brukte 2016 på å renske opp i Oslos natteliv. Etter flere klager fra naboer og næringsliv reagerte kommunen med hyppige besøk på nattklubber. Dette førte til en sur stemning mellom klubbene og kommunen. Ikke bare lovens lange arm stakk innom steder som Blå, Jaeger og Villa, men også kemner, vann og avløp, mattilsyn og skjenkekontroll kunne ta seg en tur – samme kvelden. Dette skaper veldig mye merarbeid for serveringsstedene. Litt koordinering hadde kanskje vært noe? En som kan holde i tømmene? Et eget ombud for uteliv kanskje? Særlig var Oslos klubber med house og hip hop på anlegget utsatt i fjor. Blå holdt sågar på å miste skjenkebevillingen. Som en veteranaktør i Oslo uteliv sa til meg: «Om de etablerte må stenge, kommer det amatører til og alt blir verre. Da må bransjen starte alt på nytt».

I London har de en egen Night Tzar, Amy Lamé, som tar seg av nattelivet i byen. Hun ble utnevnt i november og er et bindeledd mellom klubber og kommunen. Mellom aktørene i utelivet rett og slett. Et pulserende natteliv er en pengemaskin om det legges til rette for slik handel. Samtidig er klubbene en formidler av kunst og kultur.

Hva om vi behandlet utelivet i Oslo som en festival og ansatte et eget ombud for utelivet? Vi har alle kjent på følelsen av friheten og fellesskapet en festival skaper. Dropp politiet, hunder og skannere, la uniformene ligge hjemme. Tillat litt skrik og skrål i gatene. Ansett trivselsvakter og lag litt hygge. Etabler klubber og barer sentrert i ett område og la dem være døgnåpne. La rett og slett et strøk være nattkvarteret i Oslo. Her kan det være åpent døgnet rundt og folk skal føle seg velkomne. Vi slipper kaos i sentrumsgatene ved stengetid, når alle velter ut klokka tre. Dessuten; de som bor i nattkvarteret, vet at området er livat hele døgnet og de har derfor ikke noe å klage på når det kommer til støy. Dermed blir det også færre klager. Ifølge aktører i utelivet er det nemlig ønsket om å stenge klubbene som er motivet til anslagene mot serveringsstedene.

«Vi kan jobbe oss i hjel på overskjenkings-problematikken, men det å sanere er mye mer effektivt», heter det i en uttalelse fra evalueringen av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere). Dette er Oslo Kommunes prosjekt med mål om å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser i et avgrenset område i Oslo sentrum, samt å gi en økt trygghetsfølelse til Oslos befolkning. Dette løses mest effektivt ved å stenge dørene til klubbene. Det er nemlig enklere for kommunen å legge ned utestedet, enn å stoppe overskjenking, som de kaller det. Det er altfor lett å finne påskudd for å inndra skjenkebevilling; klager på støy, forsøpling, bruk og salg av narkotika, slåssing og så videre.

London har mistet halvparten av sine klubber på ti år med den samme taktikken Oslo kommune bedriver. Gentrifisering og næringsinteresser skviser klubbene ut og mer betalingsvillige leietakere inn i attraktive bydeler. Oslo har knapt klubber igjen. Jaeger, Villa og Blå er blant dem som holder stand, men hvor lenge de holder ut gjenstår å se. Det er ikke noe hyggelig å bli stoppet av politiet i full uniform. Eller at de samme kommer ut på dansegulvet for å ta seg en titt. Det gjør noe med stemningen. Det skaper ikke festhumør å bli mistenkeliggjort allerede før du er inne på klubben. Å gå hardt inn med ransaking av alle er en dårlig idé. Den som leter skal finne, heter det. Hva om vi sto utenfor Grønland politistasjon en dag og ransaket alle ansatte. Hva vil vi finne da?

Vi stenger ikke Brugata fordi noen selger dop der. Vi bør heller ikke stenge Blå om noen er for fulle i Brenneriveien. Og myndighetene bør i hvert fall ikke bruke vikarierende metoder og argumenter, om det er å stenge dørene på byens klubber de ønsker. Da får de heller si det som det er og ikke slå til på hver eneste naboklage om bråk i gatene rundt utesteder.

London er en 24-timers by, vedtatt av Londons politikere. Oslo har døgndrift i kollektivtrafikken, nå er det på tide å få et uteliv som også holder åpent 24 timer, med et eget ombud for nattelivet. Det er ikke nødvendigvis klubbens skyld at folk ruser seg eller er fulle. Vi drikker fordi det er lørdag. Og lørdagen blir det vrient å avskaffe.

