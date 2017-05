Nå ruller russen med Ruter

Oslo

Av Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal

18-åringene Thale Sandborg og Thorbjørn Moe på Fyrstikkalleen videregående skole er klare for årets russefeiring. Valencia Rodrigues og Melchi Christopher Sparby Ezimoha som «bare» går i andreklasse må vente til neste år. Ifølge ungdommene er andreklassingene nesten mer engasjerte enn tredjeklassingene når det gjelder russefeiring.

– Ja, alle vennene mine er ute og ruller hele tida, sier Valencia.

– Jeg var også mye mer engasjert i fjor enn jeg er i år, sier Thorbjørn.

– Skal dere gå i russetog?

– Ja, vi må jo det. Er ikke det på 17. mai? undrer Thale.

– Hvordan er det å være på en skole hvor det er så mange russ og du ikke er russ?

– Det er to sider. De er ferdig på skolen snart. Men de har et press på seg om at de må feste hele tida. Jeg vet ikke om det er sant, sier Valencia.

– Jo da, stemmer de andre i.

– Når du må komme på skolen rett etter en rulling og ikke har sovet på 73 timer. Hmm, jeg vet ikke om jeg er så gira på å være russ heller, men det virker kult også. Du får gå rundt i samme bukse i en måned og slipper å skifte klær hele tida, ler Valencia.

Tradisjoner

Den norske russefeiringen er særegen og full av tradisjoner som omfatter blant annet russekro, russerevy, russeavis, russetreff og rulling med russebuss. Men russen er også blitt kritisert på grunn av mye fyll og bråk.

– Hvorfor skal ungdom fra videregående feste så mye bare fordi de er ferdige med skolen?

– Det er tradisjon. Jeg har sett på besteforeldrene mine sine russebilder da de var russ og det er mange århundrer siden. Så det at det er tradisjon og det at vi er ferdige med 13 års skolegang, vi må jo få lov til å feire det og slå oss løs mens vi fortsatt er unge og ikke går på universitetet, slår Thale fast.

Men både hun og resten av panelet er enige om at tidspunktet for vill festing er litt dårlig, de er tross alt ikke ferdige med eksamen ennå, og hva om de stryker? Eller feirer så mye at de ikke klarer å gjennomføre eksamen?

– Det kunne vært etter eksamen da, det hadde vært mye chillere, sier Thorbjørn, som ikke klarer å slå seg helt løs ennå fordi han jobber med tentamen. De synes alle det hadde vært best om de hadde vært ferdige med eksamen når russefeiringen satte i gang for fullt.

– Det er fort gjort å prioritere bort skole for å fokusere på RT, sier Thale og mener russetiden.

– Det er skikkelig nedtur fordi jeg hadde egentlig gledet meg til russetiden siden jeg var liten. Eldre familievenner og venner og sånn snakket mye om russetiden, syke ting de hadde gjort, så jeg gledet meg skikkelig til det. Når jeg først står her og skal feire, stresser jeg litt med at hvis jeg ikke klarer å få den ene bra karakteren på tentamen, så har liksom hele arbeidet mitt gjennom videregående vært waste. Da har jeg hatt matte så lenge uten at jeg klarer å få en treer. Nå er det siste tentamen som gjelder, og jeg må jobbe hardt, samtidig er det press på at du liksom skal rulle hver dag. Hele snapstory er jo bare spammet av russ som ruller, sier Thale.

Ruller med Ruter

Å rulle er et begrep som forbindes med egen buss. En kostbar tradisjon som mange sparer til i flere år for å få råd til. Verken Thale eller Thorbjørn har buss.

– Vi ruller med Ruter, sier Thorbjørn.

Enkelte bruker så mye penger i russetiden at de må ta opp lån. Der er panelet enige: hold forbruket nede – det går nok penger uansett.

– Ja, jeg er ikke på buss engang og jeg tror jeg har brukt 10.000 kroner på bare sånn russeutstyr og Tryvann-billetter. Så det har gått mye penger til ingenting, når jeg tenker på det, sier Thale.

– Det er helt sjukt hvor mye penger de bruker, spesielt de som har buss, sier Valencia.

– Jeg snakket med kusina og hun, ja hun er fire år eldre da, men hun ser jo tilbake på russetiden og sier det var kjempegøy, men alle vennene hennes som brukte sånn femti- til hundre tusen på buss de angrer jo senere. For de pengene kunne jo gått til veldig mye mer praktiske ting, sier Thale.

– Det er derfor jeg ikke vil ha buss. Jeg vil ha logo og alt det der, men jeg vil ikke ha buss, for det koster for mye, sier Valencia.

Knutepunkt

Om russelåtene fortsatt forarger, er ikke årets russeknuter særlig provoserende. Der er det lagt opp til å dempe drikkepresset og heller fokusere på litt mer uskyldige rampestreker – som å sitte oppe en hel natt.

– Før var det litt sånn drikke en flaske øl på ti sekunder. Drikke i klasserommet. Reise seg opp og rope skål! Men de har jo fjernet de verste russeknutene da. Og så var det flere grove russeknuter. De er erstattet med milde sånn «støtt kreftforeningen», «gi russekort til barneavdelingen» eller kjøp is til barn, sier Thale.

– Hva tenker dere om at de er blitt snillere?

– Du mister jo litt av moroa. Men du får mer god følelse da av å ta de russeknutene. Du får en god følelse om du går på Ullevål sykehus og gir bort russekort til ungene, sier Thorbjørn.

– Jeg føler at russeknutene er blitt en challenge, mens de tidligere var mer sånn «tør du»? på gærne ting, sier Thale.

Lite buksevann

Også den berømte «terroruka» da russen driver med hyss og rampestreker mot ikke-russ er moderert i år. På Fyrstikkalleen skole har de forbudt hele greia.

– De får ikke lov fordi vi er ungdomsskole også. Åttendeklasse er 13 år. Hvis de tenker at når tredjeklassinger som er 19 kan gjøre det, kan jeg også, ikke sant, skyter Valencia inn.

– Jeg tror også det er fordi 95-erne og sånn tok eddik på gulvet og de fikk beskjed om å reparere det. Det kostet sånn 200.000 eller noe. Jeg har hørt rykter om det, sier Thorbjørn.

Thale syns det er kjedelig.

– «Terroruka» det er tradisjon det også liksom. Kjedelig at vi ikke får gjort det heller.

– Vi har rusfri dåp vi, ler Thorbjørn.