Nå redder de AKS

Oslo

I dag slipper det rødgrønne byrådet revidert budsjett for Oslo kommune. En av nyhetene er at de redder aktivitetsskolen for tredje- og fjerdeklassingene på Mortensrud Skole.

Mortensrud var nemlig med på et prøveprosjekt med gratis aktivitetsskole som var startet av regjeringa. Men da Dagsavisen ble med Marianne Borgen til Mortensrud skole for en måned siden, var det nedtur og dårlige utsikter. Gratistilbudet var i ferd med å forsvinne.

Les også: Her mister ungene gratis AKS

Ungene kan fortsette

– Vi reparerer skadene etter regjeringa. Vi rydder opp, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

– Det er helt nødvendig, det var en høl i huet beslutning å legge ned, legger hun til.

Vi får også opplyst at de barna som ikke har søkt på AKS fra høsten fordi det skulle begynne å koste penger, nå likevel kan fortsette.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

57 skoler får

Byrådet bruker mye penger på aktivitetsskole i revidert budsjett. I tillegg til Mortensrud blir 21 andre Oslo-skoler nå med på prosjektet med gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Dette meldte NRK Østlandssendingen i går. Dermed blir det totalt 57 skoler som får gratis kjernetid.

– Er dette urettferdig mot dem som ikke bor i «riktig» bydel? Burde det vært behovsprøvd?

– Vi ser at det ikke fungerer godt, da blir det alltid viktigere å passe på at ingen som ikke skulle hatt får, i stedet for at de som trenger det får, sier Thorkildsen.

– Neste gang får vestkantskoler gratistilbud?

– Det skal du ikke se bort ifra i det hele tatt, sier hun.

– Uansett hvor vi reiser hører vi det samme: At AKS er helt avgjørende for at unger skal få venner, lære norsk og danner grunnlaget for læring.

Les også: – Usedvanlig pinlig