Oslo

Det har som du muligens har lagt merke til, vært stortingsvalg. Konsekvensene for hovedstaden er i utgangspunktet små. Så lenge det ikke blir regjeringsskifte blir alle byrådene sjølsagt sittende i sine fine stoler i rådhusets vestlige tårn, og det er (etter hva jeg har greid å lese meg til) bare en eneste bystyrerepresentant som nå forsvinner til Stortinget: Rødts Bjørnar Moxnes.

Men får valget noen betydning for Oslo utover det? Jo da, så absolutt. Og her er en liten oversikt.

Først, og mest åpenbart: På førsteplass på stortingslista til Oslo Høyre står forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. Det er vel nokså sannsynlig at hun fortsetter å få være minister. Oslo Høyres gruppe på Stortinget vil bestå av seks personer (Stefan Heggelund kom inn med omtrent en hipsterskjegghårsbredd), men når Ine Marie forsvinner fra lista rykker sjuendeplassen opp. Og det er bystyrets Mathilde Tybring-Gjedde.

Jepp, det betyr at familien Tybring-Gjedde, som lett kunne risikert å få ingen representanter på tinget denne perioden, nå får to. Attpåtil fra to forskjellige partier. Pappa Christian beholdt plassen for Fremskrittspartiet, nemlig.

I Venstre kan det også fort bli endringer. Partiet holdt seg som kjent så vidt over sperregrensa, og har nå for alvor meldt seg inn i regjeringsforhandlinger. Om de gjør det vil garantert førstekandidat Trine Skei Grande komme i regjering. Dermed forsvinner også hun ut av Stortinget, og tredjekandidat på lista, Guri Melby, rykker inn på tinget. Og selv om det er mulig å beholde plassen i bystyret selv om man er på Stortinget, er ikke det sånt ordentlige folk gjør. Dermed forsvinner den tidligere miljø- og samferdselsbyråden ut av bystyret. (Så kan det selvfølgelig hende at hun blir statsråd selv da, men det er kanskje å trekke det litt langt?)

Uansett. I Venstre vil da gode, gamle Odd Einar Dørum rykke opp til å bli fast bystyremedlem.

Men i Rødt, veit du. Der har Bjørnar Moxnes endelig, etter mange forsøk, greid å føre Rødt inn på Tinget. Dermed forsvinner han fra bystyret, og fjerdekandidat Marit Halse rykker opp som fast representant.

Det er nå så, morsommere blir det lenger ned på lista. Det er jo et vell av første-, andre- og tredjevararepresentanter i en bystyregruppe. De øverste varaene får gjerne dukke opp ganske ofte i selve bystyresalen, mens de varaene som ligger lengst nede på lista, de får i beste fall ett og annet oppmøte i en komité.

Og når Bjørnar forsvinner, og alle under han rykker opp, hvem tror du da rykker inn? Helt ytterst på benken, som nå vil få en og annen sporadisk innkalling til et lite møte i for eksempel helse- og sosialkomiteen?

Vel. Den neste på lista til Rødt heter Truls Dydland (fint navn, forresten!). Men han har flyttet utenbys og er dermed fritatt.

Deretter følger nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre!

– Øhh ... Det er veldig bra at Rødt har gjort et så bra valg. Det er kjekt at de kom på Stortinget, det har de fortjent. At det medfører at jeg rykker opp er jo en uforutsett ... hva er det amerikanerne sier når de har drept sivile ... collateral damage! Heldigvis er det mange før meg på lista. Jeg får snakke med partiet om hvordan vi skal løse det, sier Aslak Sira Myhre når jeg ringer.

– Betyr det at du vurderer å be om fritak?

– Jeg samrår med partiet og gjør det partiet mener er best.

– Er det litt motvillig, dette?

– Jeg stilte på den lista under den uttrykte forutsetningen at jeg ikke skulle havne i bystyret. Jeg stilte for å støtte Rødt politisk. Jobben min som nasjonalbibliotekar er mer enn nok til å fylle hverdagen til et menneske, sier han.

– Hvis jeg sier hjemme at jeg skal gjøre comeback i politikken, så tror jeg de blir sure alle sammen. Inkludert bikkja.

Men når vi først er på Rødt-lista. Den slutter nemlig ikke å være spennende på plassen til Sira Myhre. Nestemann som rykker oppover om Aslak (eller noen andre) får fritak er gode gamle Rødt-nestor (og tidligere stortingsrepresentant for forgjengeren RV), Erling Folkvord!

Og plassen under der igjen ... OK, det er kanskje å dra det litt langt, men likevel ... den har Tommy Tee!

Jepp, hiphop-gudfar (og undertegnedes tidligere plateselskapssjef) kan havne i for eksempel Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre! Og så sier dem demokratiet ikke fungerer!

