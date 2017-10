Nå er Manglerud Star best i byen

Oslo

Av Reidar Sollie og Haakon Thon

Manglerud Star kan ikke utfordre Vålerenga i fotball, men i ishockey skjer det. Også i sesongens andre kamp mellom lagene ble det seier til MS. Og etter den fartsfylte sisteperioden var det fullt fortjent.

- Vi er ikke gode nok til å spille ut noe lag. Vi sliter på disse nye smale rinkene. Og dette var totalt sett en ganske svak kamp av oss, sier VIF-trener Roy Johansen, som vet at Manglerud Star er i stand til å slå alle når alt klaffer.

- Dette ble litt som en boksekamp ingen ville tape. Vi veksla på å slå, sier MS-trener Dave Livingston til Dagsavisen.

Forrykende avslutning

For de to første periodene var stillingskrig med to defensivt fokuserte lag. Så tok det av.

Og i en forrykende siste periode som endte 13-13 i skuddstatistikken, scoret Manglerud fem ganger etter at Vålerenga ledet 3-1. En snuoperasjon som de grønnkledde i Manglerudhallen nøt hvert sekund av.

Dylan Richard ble hjemmelagets store spiller med sine tre scoringer. Først 1-0 scoringen fire minutter ut i første periode, så ledermålet til 4-3 snaue tre minutter før slutt.

Da ble det hawaihockey begge veier før Michael Stenersen satte 5-3 bare 40 sekunder senere. Og før ett minutt var gått punkterte Dylan Richard da han satte pucken i et tomt VIF-mål der keeper hadde forlatt sin post.

Et VIF på opptur

Full jubel i MS-leiren som tross alt slo et Vålerengalag på opptur nå. For Manglerud Star var det viktig å få et løft etter det sure tapet mot Kongsvinger sist.

- En merkelig kamp. Det var mye frustrasjon, men så ender det godt til slutt etter at vi avslutter sterkt. Vi slipper inn 1-2 på en feil fra oss (mistet pucken på vei fram), men jeg føler det snudde da vi red av fem mot tre. Da fikk vi momentum og utnyttet det, sier Livingston.

- Vi skal reise oss og kline til mot Stjernen, sier Roy Johansen, som opplevde igjen at marginene var i mot. Men laget ble delvis overkjørt i sluttminuttene.

Manglerud Star har Lørenskog i neste kamp.

Skuddstatistikken endte 27-25 (6-7, 8-5, 13-13) som viser hvor jevn kampen egentlig var.

MS målscorere: Dylan Richard (3), Sam Coatta, Lars Berglund, Michael Stenersen.

VIFs målscorere: Tobias Lindstrøm (2) og Filip Gunnarsson.

Resultatene:

Frisk Asker – Storhamar 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

Lillehammer – Kongsvinger 4-1 (2-0, 2-1, 0-0),

Manglerud Star – Vålerenga 6-3 (1-1, 0-1, 5-1).

Spilt lørdag: Sparta – Lørenskog 4-1 (1-1, 1-0, 2-0), Stjernen – Stavanger 4-3 (1-0, 0-2, 3-1).