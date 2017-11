Oslo

– Markedet er stoppet helt opp.

Det forteller Andreas Thorsheim. Han er sjef i solcelle-selskapet Otovo, som installerer solcellepaneler i hele Norge. Ja, unntatt i Oslo, da. For her har kommunens støtte til solcelle-installasjoner kommet til en full stans.

Oslo kommune har nemlig hatt en veldig god støtteordning. Hele 30 prosent av utgiftene til nye solcellepaneler har vært dekket av kommunen. Men ordningen har vært basert på «først til mølla»-prinsippet. Og nå er det ikke noe mel igjen å hente.

På vent

– Ordningen har vært veldig god når den har vært der, men veldig kontraproduktiv når den ikke har vært der, sier Thorsheim.

– Folk tror de kan få 30 prosent rabatt bare de venter litt. I mellomtiden stopper markedet helt opp, ingen vil være han som kjøper akkurat i det øyeblikket hvor du ikke får en god deal, sier han.

Nå forteller Thorsheim at kundene sitter på gjerdet mens de venter på at kommunens ordning skal starte opp igjen, etter at den gikk «tom» i september.

Men overfor Dagsavisen bekrefter nå Klimaetaten i Oslo kommune at ordningen er ferdig, og ikke skal starte opp igjen.

Starter ikke opp igjen

Samtidig har Enova en statlig støtteordning som gir 15 prosent refusjon i hele Norge. Men siden Oslo har hatt en bedre ordning, har folk ventet på den i stedet for å søke Enova.

– Det er bedre å ha en god ordning som er der hver eneste dag, enn en superdeal som kommer og går, sier Andreas Thorsheim.

Har gitt 12 mill.

Han presiserer at han ikke er kritisk til kommunen. Da Oslo-ordningen kom, mens Guri Melby var miljøbyråd, fantes ikke Enova-støtten.

– Vi takker for etappen kommunen har løpt. Men nå er det kanskje bedre om de bruker penger på en ny front, sier han.

Klimaetaten har gjennom 243 tilsagn gitt totalt 12 millioner i støtte til private solcelleanlegg i Oslo.

