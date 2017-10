Oslo

Med leken penn og humoristisk tone har forfatterne Arne Hole og Finn H. Andreassen samlet de beste pressehistoriene på ett sted. Det være seg fra sportspressen, TV eller politisk presse.

Berømte historier

Alle har vi vårt etter at pennen eller mikrofonen er lagt bort.

Det er i «Det reporteren IKKE fortalte», at du kan få originalversjonen av en av norsk idrettshistories mest berømte replikker, pølseklassikeren til Einar Bruno Larsen.

VIF-replikk

Uansett hva «Henger’n» måtte mene, stammer den mest kjente Vålerenga-replikken fra Bruno.

Vålerenga møtte Steinkjer på Bislett, og Steinkjers landslagsback Edgar Stakset kom i full fart for å takle Bruno. Bruno kjørte ei lita finte, og Stakset havnet ute på løpebanene av grus. Der endte ferden rett ved siden av en gutta som dro pølsevogna rundt. Bruno snudde seg og ropte til Stakset:

– Ta med ei med sennep og ketsjup til meg ‘a, Edgar!

De to forfatterne, Finn H. Andreassen og Arne Hole, har intervjuet presse- og idrettsfolk for å kunne sette på trykk historier som stort sett har levd et muntlig liv fram til nå. De mange VIF-historiene er det for øvrig Per Søderstrøm som har bidratt med. Han er mest kjent som håndballkeeper, men har også noen kamper på Vålerengas A-lag i fotball – som storscorer.

Over 250 historier

Boka inneholder ikke bare VIF-historier, men også over 250 andre lystige fortellinger fra presse- og idrettsmiljøet. I en av de mest treffsikre kommentarene blir Søderstrøm selv satt på plass av en kar med meget i muntlig.

Søderstrøm hadde hatt en god sesong i håndballmålet til Fredensborg/Ski, og laget kom til finalen i sluttspillet. Der gikk det imidlertid elendig for «Søder», som måtte byttes ut.

En stund senere traff han lagkameraten Egil Riis på Karl Johan. Riis spurte hvordan det gikk.

– Jeg har ikke rørt en ball siden finalen, svarte «Søder».

– Du rørte’n ikke da heller! var det kontante svaret.

Som alle andre som utgir bok på høsten, håper Andreassen og Hole at «Det reporteren IKKE fortalte» får sin plass under en del juletrær.

– Dette er nok en bok for de over 40 år. De fleste av historiene ligger noen år tilbake. Det er ingen tvil om det var slakkere tøyler og mer «fuktighet» både i pressen og idretten i gamle dager, sier den tidligere Aftenposten-journalisten Arne Hole til Dagsavisen.