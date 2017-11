Oslo

Julebordsesongen er i gang. Folk pynter seg og reiser gjerne kollektivt til sesongens festligheter. Finstasen brukes mye i disse dager fram til nyttårsaften. Men reiser du kollektivt, er det dessverre fare for at du setter deg på et møkkete sete og må rense frakken.

Hvorfor? Fordi folk mer enn gjerne slenger føttene og skitne sko i setet foran seg.

Som på banen her en dag. Ja, T-banen altså. Det var litt senere enn vanlig, så det var romslig og god plass på vognen.

En voksen dame, hun må ha vært mer enn 30 i hvert fall, sitter der på T-banen med føttene i setet og fikler med telefonen sin som om det var den naturligste ting i verden. Er hun så sliten at hun må hvile beina i setet foran?

Hvem har lyst til å gå bort og bare si «Hei, kunne du flytte beina, jeg vil sitte i det møkkete setet du har skoene i»?

Problem

– Dette er et kjent problem, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien da Dagsavisen tar kontakt for å høre om det er noe vi kan gjøre med passasjerer og bein i setet.

– Selv hender det at jeg sier ifra. Er det greit?

– Vi blir jo veldig glade for ethvert engasjement fra reisende. Uten at jeg oppfordrer til noen vigilantevirksomhet. Det er alminnelig folkeskikk å beholde beina på gulvet på trikk, buss og bane, sier Rustad.

Kontrollører

Damen på T-banen enset ikke alle blikkene som ble sendt i hennes retning. Jeg skulle av på neste, så jeg ga opp.

Dette var ingen ungdom som føler litt på grenser, vil provosere litt og vise den kule holdningen mange søker som ung. Nei da, denne kvinnen var voksen og burde vite så mye bedre. Nestemann som setter seg blir jo, uansett hvordan du vrir og vender på det, møkkete. I disse julebordstider er ikke det noe særlig.

– Dette er noe kontrollørene og førerne våre påpeker når de ser dette. Men det er jo en gammel klassiker det at folk synes de har rett til å legge beina i setet, legger Rustad til.

– Blir de kastet av?

– Det lengste vi strekker oss er en høflig henvendelse om å ha skoene på gulvet, sier Rustad.

Brydd

Sporveien er altså klar over problemet med møkkete sko og støvler i setet.

– Men hjelper det, da?

– De aller fleste blir ganske brydd når vi påpeker dette, sier Rustad.

Ifølge Rustad er det ikke noe entydig svar på hva slags folk som sitter med beina i setet.

– Nei, det er alt fra godt voksne til tenåringer, forklarer han.