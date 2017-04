Moa med for Vålerenga igjen

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Etter nederlaget i Haugesund har Vålerenga nullstilt seg etter Fair Play-drama og rasisme-beskyldninger. På lørdagens trening var det mest gledelige med VIF-øyne at Moa Abdellaoe var i full vigør på treningsfeltet etter stemplingen han pådro seg i åpningskampen.

- Moa er klar, Christian (Grindheim) er i trening igen, mens Magnus Lekven er i gang igjen i trening til uka, sier trener Ronny Deila etter å ha drillet formasjonen han akter å benytte mot Sandefjord søndag kveld.

Det betyr at Abdi Ibrahim igjen går mot en sentral rolle på midtbanen.

Vålerenga slo Sandefjord 4-0 i en treningskamp i Sandvika i mars, men den teller lite søndag.

- Det var en jevn kamp lenge der vi til slutt fikk de åpningene vi trengte. Den minnet oss om at vi må være både konsentrerte og tålmodige og være bevisst på at en kamp varer i nitti minutter, sier Deila.

Det har preget VIF-miljøet at Markus Nakkim ble beskyldt for rasistiske utsagn mot Haugesunds tomålsscorer. De beskyldningene ble trukket tilbake og Haugesund har beklaget opptrinnet.

- Usedvanlig dårlig journalistikk at ikke vedkommende spiller blir beskyttet for sine uttalelser når han er den eneste som hevder det. Det var usedvanlig grove beskyldninger som man skal være helt sikker på har skjedd, før man går ut med det. Men dette er vi ferdige med nå, sier Deila.

Sandefjord har åpnet seriespillet med to tap, først 1-2 tap på overtid mot Lillestrøm borte, så 0-3 for Rosenborg hjemme etter at Sandefjord måtte spille hele 2. omgang med ti mann.

VIFs tropp mot Sandefjord:

KEEPERE: Marcus Sandberg og Aslak Falch.

FORSVAR: Enar Jääger, Ivan Näsberg, Jonatan Tollås Nation, Markus Nakkim, Robert Lundström, Rasmus Lindkvist.

MIDTBANE/ANGREP: Herman Stengel, Simen Juklerød, Ghayas Zahid, Abdisalam Ibrahim, Daniel Berntsen, Magnus Grødem, Henrik Kjelsrud Johansen, Moa Abdellaoue, Muhamed Keita, Bård Finne.

3. SERIERUNDE

Lørdag: 18.00: Rosenborg - Molde (2-1)

Søndag: 18.00: Vålerenga - Sandefjord, Lillestrøm - Haugesund, Sarpsborg 08 - Viking, Stabæk Odd, Tromsø - Sogndal. 20.00: Strømsgodset - Aalesund

Mandag: 19.00: Kristiansund - Brann