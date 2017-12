Moa fikk beskjed fra legene: Legg opp

Oslo

En av Oslofotballens beste spisser har gitt opp å komme tilbake som VIF-spiller på øverste nivå.

Høstens operasjon i kneet viste seg ikke å være vellykket. Etter inngrepet på Ullevaal anbefalte legene Moa enten å lege opp eller trappe ned.

Må bevare helsa

Og nå er valget tatt.

– Det er naturligvis leit å få en slik beskjed av legen, men jeg er glad for å kunne se tilbake på en fantastisk karriere. Det har vært både oppturer og nedturer, og det å ha fått spille i en av Europas største ligaer og ikke minst ta cupgull med Vålerenga har satt spor. Nå skal jeg bruke tida framover til å komme tilbake i formen jeg var før den siste operasjonen, sier Moa til VIF TV.

Sjøl har han reist på ferie for å tenke gjennom veien videre.

Han spilte sin siste kamp for Vålerenga mot Kristiansund borte 17. juli. På den nye Intility Arena kom han aldri innpå for A-laget, men spilte en omgang der for annetlaget.

Kom fra Skeid

Moa kom til Vålerenga fra Skeid i 2008, der han blant andre hadde spilt sammen med Daniel Fredheim Holm og Daniel Braaten.

Etter en sterk sesong i 2010 ble han solgt til Hannover 98. I løpet av tre sesonger i den tyske storklubben spilte han 80 kamper og scoret 29 mål, før turen gikk videre til Stuttgart i 2013.

Ingen suksess

I 2015 ble han hentet tilbake til Vålerenga, men alle sesongene etter returen har handlet mye om skader.

Det så faktisk lysest ut foran denne sesongen da han scoret mange mål for VIF i treningskampene før sesongen.

– Ja, ved seriestart så Moa ut som den spissen vi ønsket skulle prege laget. Slik gikk det dessverre ikke, og dette er en av mange grunner til at vi har variert veldig denne sesongen, sier trener Robnny Deila til Dagsavisen.

Ville ha en opptur

– Da jeg kom tilbake til Vålerenga fra Tyskland var det for å bli med på den spennende reisen klubben var i ferd med å begi seg ut på. Selv om jeg ikke har fått bidra så mye selv, ser jeg at Vålerenga er på god vei, sier Moa.

Han er fortsatt under rehabilitering, og skal trene opp kneet slik at det blir så bra som mulig. Agenten, Stig Lillejord jobber for at overgangen fra fotballbanen skal gå så knirkefritt som mulig.

– Det viktigste nå er å få gjennomført en skikkelig rehabilitering. Deretter vil vi ta stilling til de mulighetene som ligger åpne for Moa, sier Lillejord.

Vålerenga hadde uansett ikke regnet med Moa som aktuell for spill i 2018. Klubben jobber nå for å sette sammen neste års stall før spillerne kommer tilbake i trening 8. januar. Deila ønsker seg en mindre stall enn i år.

Per i dag har VIF kun tre spisser i stallen: Henrik Kjelsrud Johansen, Fitim Azemi og Thomas Elsebutangen.

FAKTA

Navn: Mohammed Abdellaoue

Født: 23. oktober 1985 på Refstad.

Klubber i karrieren:

Skeid (2003–2007)

Vålerenga (2008–2010)

Hannover (2010–2013)

Stuttgart (2013–2015)

Vålerenga (2015–2017)

33 A-landskamper, 7 mål.

Aktuell: Må legge opp som spiller på grunn av kneskade.