Mindre pasta, flere poeng

– Den største årsaken til suksessen er at vi endelig har fått spillerne der de skal være. Og så må vi innrømme at vi har hatt marginene med oss i de siste kampene, sier Kjetil Rekdal.

Sju kamper uten tap, og fem seire i samme periode, gjør at Vålerenga er høstens lag i norsk fotball, så langt. Nå skal Vålerenga bruke landslagspausen til å restituere de spillerne som trenger det. Andrelaget spilte kamp i går, og på fredag er det lagt inn en treningskamp mot Raufoss. For også 1. og 2. divisjon har pause i programmet.

Han avviser at det er noe slankeprosjekt. Men han har selv benyttet anledningen til å komme i bedre form og gå ned i vekt.

Deler av VIF-troppen går på diett. Enkelte av spillerne har fått forbud mot brød, poteter, pasta og ris. Den klassiske «steinalder»-kosten har fått sin renessanse. Endringen kom etter at Ronny Deila ville at noen skulle gjennomgå kostholdet i klubben. Han tar med seg ernæringsfysiolog til Vålerenga.

Kjetil Rekdal (t.h.) var i stand til å hoppe høyt etter seieren over Odd.

