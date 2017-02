– Min tid i klubben er over

Oslo

Av Tom Vestreng og Dag Høie

Kjetil Rekdal ble ansatt som hovedtrener i januar 2013. Nå er Kjetil og klubben enige om å avslutte samarbeidet, heter det i pressemeldingen.

Treneren Kjetil Rekdal har ledet Vålerenga i ti sesonger fordelt på periodene 2001-2006 og 2013-2016. Som spiller fikk han 116 kamper for VIF og scoret 21 mål i perioden 2000-2004.

– Kjetil har vært en bauta i norsk fotball i mange år – både som spiller, ekspert og trener. I 2016 var han selv en av initiativtagerne til å hente Ronny som ny trener, og sammen sikret de fornyet kontrakt i Eliteserien slik at vi kan åpne nytt stadion på øverste nivå i norsk fotball, sier daglig leder Erik Espeseth.

– Flere utfordringer enn forutsett

– Da er min tid i klubben over. Etter lengre tids grubling, mange gode samtaler og grundige overveielser, ble jeg i går enig med meg selv og klubben om at det beste for alle parter er å gå hver til vårt, skriver Kjetil Rekdal i en personlig hilsen på VIFs hjemmeside.

I fjor ble det klart at Ronny Deila skulle overta treneransvaret i Vålerenga etter at han var ferdig i Celtic. Rekdal skulle over i jobb som sportssjef.

– Jeg innså etterhvert at det å være sportssjef for den nye treneren byr på flere utfordringer enn forutsett. Etter flere lange og gode samtaler med Erik og Ronny, ble vi alle enige om at det er enklere å fortsette uten min tilstedeværelse, skriver Rekdal.

– Vi ses på kamp, avslutter han sin hilsen.

Flere triumfer

Kjetil Rekdal tok over som Vålerenga-trener i 2001 etter Tom Nordlie og førte laget opp til eliteserien. Året etter ble det cupgull etter seier over Odd i finalen. I 2005 ble det ny tittel til VIF og Rekdal i form av seriegull.

Året etter, i august 2006, valgte Rekdal å trekke seg som trener i Vålerenga. Han fortsatte senere samme år trenerkarrieren i belgiske Lierse, som han tidligere hadde spilt for. Så gikk turen nordover til Tyskland og Kaiserslautern.

I 2008 tok han trenerjobben i Aalesund og førte laget til cupgull året etter da de slo erkefienden Molde på straffer. Tre år etter ble det nytt cupgull med AaFK, før han i 2012 fikk sparken i kubben. To mpåneder seinere, i januar 2013, var han tilbake på Valle. Fire år seinere går han igjen ut porten. Bare halvåret før Vålerenga skal starte en ny ære på nytt stadion.

– En hedersmann

Hovedeier Tor Olav Trøim sier følgende om Rekdals avgang:

– Han har stått fjellstøtt gjennom mer enn en storm, og har også gjennom den avslutningen av arbeidsforholdet som nå er gjennomført hele tiden satt klubbens interesser før sine egne. Kjetil Rekdal er for meg en hedersmann, som basert på det han har gitt til klubben, for alltid vil være spesielt velkommen på Vålerenga-kamp.

