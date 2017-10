metoo i Oslos gater

Oslo

Klokka 17.00 søndag kveld var det demonstrasjon utenfor Stortinget for å markere den internasjonale #metoo-kampanjen mot trakassering og seksuelle overgrep.

Kampanen startet etter at den amerikanske Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble avslørt i en rekke overgrep og maktmisbruk overfor mange titalls Hollywood-kvinner. Og nå har altså kampanjen kommet helt til Eidsvolls plass i Oslo.

Det var vel omtrent 300-400 folk i demonstrasjonen.

– Jeg synes dette var veldig flott. Jeg er veldig imponert over de som har satt det i gang, sier Marianne Kleven.

– Kom til oss og si fra

Kleven er forbundsleder i Norske Filmregissører og lager vanligvis dokumentarfilmer som «Et svik mot oss alle» og «Lapskaus Boulevard». Hun holdt appell om den norske filmbransjen i kveld.

– Vi vil at alle i filmbransjen skal vite at de kan komme til oss og si fra. Det er ikke akseptabelt at det foregår seksuell trakassering, sier hun.

– Er filmbransjen verre enn andre bransjer?

– Nei. Serveringsbransjen for eksempel, er veldig mye verre. Men i kreative bransjer hvor folk er risikovillige og snakker om «sin kunstneriske prosess», så lenge sånt finnes så har man ikke kontroll. Det kan gi grobunn for veldig uproffe holdninger, sier hun.

Kleven trekker også fram at mange i bransjen er uavhengige, med enkeltmannsforetak, som noe som gjør det ekstra utfordrende å si fra om overtramp.

– Hvem er det du vil legge deg ut med når alle er din potensielle neste arbeidsgiver?

– Vi har et særskilt ansvar, vi som jobber i et medium som er så visuelt, som er så tett på emosjoner og hud og hår. Da har vi et eksepsjonelt ansvar for å ikke gå over grensene, sier hun.

Krever politiske tiltak

Rødt-politiker Seher Aydar var også blant appellantene. Hun snakket om hvordan seksuell trakassering og overgrep er et politisk ansvar og snakket om fraværet av en reaksjon fra regjeringen.

– Vi vet at nesten alle kvinner har opplevd dette. Vi har mange forslag til tiltak, sa Aydar.

– Det vi savner er at regjeringen, med Erna Solberg i spissen, går ut til alle kvinnene og sier at «vi ser dere og vi hører dere og har en plan», sa hun.

