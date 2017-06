Mer til psykisk helse

Oslo

Av dette får Oslo 9,1 millioner kroner.

Regjeringen har satt i gang et nytt Folkehelseprogram, og Oslo er en av fem fylker som får tilskuddsmidler.

Like vanlig

– Sannheten er at psykiske helseutfordringer er like vanlig som vanlige sykdommer. Dessverre ser vi at stadig flere sliter med psykiske problemer. UngData viser at hver fjerde jente i videregående skole sliter med sin psykiske helse. Det kan være alt fra depresjon, ensomhet, spiseforstyrrelser, mobbing og usikkerhet rundt seksualitet, sier Aina Stenersen (Frp), som er vara til Stortinget.

Pådriver

Sammen med Høyres bystyremedlem og rådgiver for helseminister Bent Høie (H), Mathilde Tybring-Gjedde, har hun vært pådriver mot regjeringen for å få dette på plass.

– Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til uførhet blant de under 30 år. Vil man gjøre noe med de sosiale forskjellene i Norge, må man tenke forebyggende og på folkehelsen. Nettopp derfor har regjeringen sammen med Kommunenes Sentralforbund (KS) lansert et felles program for folkehelse. Både frivillig sektor, ungdomsgrupper, forsknings og kompetansemiljøer kan søke om støtte. Vi håper flere benytter seg av muligheten, og søker Oslo kommune om tilskudd, sier Tybring-Gjedde.