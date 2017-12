Oslo

Det gjentar seg hvert eneste år, at bitte lille julaften er blant de verste trafikkulykkesdagene. Det settes i sammenheng med alle de tusenvis av nordmenn som stresser av gårde for å rekke julegaveinnkjøpene i siste liten. Statistikken viser at 22. desember er den verste bulkedagen i desember.

I fjor inntraff det 1.912 trafikkulykker 22. desember, og forsikringsselskapene betalte ut 36.180.000 kroner i skadeserstatning for disse ulykkene, viser tall fra Tryg Forsikring.

Menn utfører gjerne sine julegaveinnkjøp i siste liten. En undersøkelse viser at 12 prosent av norske menn, rundt 240.000, starter juleinnkjøpene sine denne uka. Det gjenspeiler seg i ulykkestallene.

– Mannlige førere er representert i dobbelt så mange ulykkestilfeller som kvinner. Derfor oppfordrer vi kvinner til å kjøre hvis en kan velge. Statistisk sett er verstingen en mannlig bilfører i alderen 35 til 50 år, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Flest på ettermiddagen

– De aller fleste bilulykkene skjer mellom 12 og 17 på ettermiddagen, deretter flater kurven ut mot midnatt, fortsetter Brandeggen og nøler ikke med å anbefale å enten ta juleshoppingen før klokka 12 eller la bilen stå.

Tall fra Gjensidige forsikring viser at ulykkesfrekvensen på bitte lille og lille julaften øker med nærmere 40 prosent sammenlignet med ellers i året.

Fylkesoversikten for 22. desember i fjor viser at Oslo topper med 172 trafikkulykker, deretter følger Hordaland med 145 og Akershus med 126 ulykker.

Tallene viser også at såkalte eneulykker topper, ulykker der det kun er én bil involvert. Deretter følger påkjørsel på parkeringsplass samt ryggeulykker. Mange av ulykkene er såkalte bulkeulykker, der en bil dulter borti en annen eller skraper langs siden. Resultatet er gjerne småbulker og riper i lakken. Når omfanget er såpass høyt som denne dagen blir kostnadene for forsikringsselskapene desto høyere.

Vask ryggekameraet!

Ryggekamera

Norges Automobil-Forbund (NAF) peker spesielt på at det er viktig å tenke på at ryggekameraet fungerer slik det skal. Det gir god hjelp når man skal rygge, for eksempel på en parkeringsplass, men søle, slaps og snø dekker fort til kameraet på mange biler, og gjør det vanskelig å se hindringer.

– Hyppig vask av kameraet er viktig nå når vi kjører i saltsørpe, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Han peker på at elektronikken ikke fritar føreren for å bruke eget blikk og gjøre sine egne vurderinger.

– Rent juridisk har du ansvaret selv, uavhengig av førerstøttesystemer, sensorer og kameraer. Elektronikken er ment som en hjelp, understreker han. (NTB)