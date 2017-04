Melgaard endrer planer for «dødshuset»

Oslo

– Dette er fortsatt «work in progress». Vi tilpasser og bearbeider prosjektet helt til vi kan få en løsning som vi håper alle kan være fornøyd med. Trolig kan vi legge fram noe i begynnelsen av mai, sier partner Jenny B. Osuldsen i arkitektfirmaet Snøhetta til Klassekampen.

Hun bekrefter at søknaden om dispensasjon fra fredningsvedtaket er stilt i bero i påvente av nye justeringer. Prosjektet har også blitt justert tidligere.

«A House to Die In» er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard og Snøhetta. Huset er planlagt på naboeiendommen Kikkut, 170 meter sør for Edvard Munchs eiendom Ekely i Ullern bydel i Oslo. Dette området er delvis fredet. Villaen på Ekely ble revet i 1960, atelieret står fremdeles.

Prosjektet har ført til sterke protester – både hos naboer og en rekke kunstnere, som mener at arven etter Edvard Munch ikke ivaretas godt nok. (NTB)

