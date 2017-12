Oslo

– Jeg har alltid likt å jobbe med hendene, og som murer får jeg det, samt at det er et kreativt yrke. Det blir en kunstart, sier Knut Vinje (18), som går i andre klasse på yrkesfaglinja på Hellerud videregående skole.

Egentlig går han tømrerlinja på Kuben, men er nå på Hellerud for å lære mer om murerfaget.

– Der fikk jeg en oppgave med å flislegge et bad, og jeg syntes det var kjempegøy, og fikk lyst til å begynne med det. Jeg har også fått lov til å være mye ute i bedrift i tillegg til skolen, sier han.

– Jeg synes det å jobbe med tegl, som jeg driver med nå, er veldig spennende. Tegl er noe som synes, og det er et kreativt materiale å jobbe med, sier han, og sørger for at rekka med teglstein er dønn rett.

Få søkere

De siste årene har søknaden til tradisjonelle yrker som tømrer, snekker, elektriker og murer gått dramatisk ned.

– En av årsakene er nok at disse håndverkerne har blitt leid inn fra Øst-Europa. Innleide arbeidere på lav lønn har satt norske fagarbeidere i skyggen, sier fagansvarlig Gaute Fjeldstad på Hellerud til Dagsavisen.

Men nå reiser mange av disse tilbake til hjemlandet, og det vil være et stort behov for håndtverkere, og ikke minst murere, i årene framover.

– En annen årsak er at yrkesfag ofte blir «snakket ned». De unge får høre «at du som er så flink på skolen må få deg en akademisk utdannelse, sier Knut A. Fjeld.

Han er pensjonert murermester, og bidrar på Hellerud for å skape blest om faget, og lære bort sin kunnskap.

Fortsatt er murerfaget et manuelt og fysisk fag.

– Murerskjea det viktigste verktøyet. Vi pleier å si at den største nyheten i murerfaget på flere hundre år er at vi fikk gummihjul på trillebåra, sier han med et smil.

– Men selv om det er mye fysisk arbeid, er det et yrke som også passer for jenter, sier Fjeldstad.

Vil samle miljøet

Inne i murerhallen på Hellerud vgs. er tre elever i full gang med å omsette teori i praksis.

– Vi holder på med ulike aktiviteter innen murerfaget og aktiviteter beslektet med faget, som å brenne kalkstein og leske denne, lage gipsmasker og enkle gipsarbeider, vi skal drive med flisarbeider og noe våtromsarbeider. Fokuset blir dog muring av lettklinkerstein som pusses på den ene siden og forblendes på den andre. Vi gjør dette for å presentere faget i håp om at flere vil søke seg til yrkesfag/murerfaget, sier Gaute Fjeldstad.

I dag er det flere videregående skoler som tilbyr murerfag. Men det er ikke så mange på hvert sted.

– Det gjelder murerfaget spesielt, men også byggfag generelt. Vi ønsker å samle det miljøet på Hellerud. Så får heller for eksempel Stovner tåle at vi stjeler et par elever. Få en større klasse med ungdommer, hvor de føler at de er et lag, sier Knut A. Fjeld.

– Tidligere hadde vi to klasser med 15 elever i hver. Det er plass til 30 inne i hallen her, selv om det da blir litt trangt, sier Gaute Fjeldstad.

I dag er det kun en håndfull elever som vil bli murer.

– Det er viktig å få skolene til snakke sammen, og kunne samle fagmiljøene. Særlig når det er så få på hvert sted, sier han.

– På sikt trenges 90.000 fagarbeidere i Norge. Nå som mange utlendinger reiser hjem, er det viktig for bransjen å fylle på med lærlinger, sier Fjeldstad.

– Velger du yrkesfag, så kommer du deg videre, sier Fjeld.

Praksisdager

På Hellerud har de i samarbeid med murermestere og materialleverandører satt søkelyset på murerfaget, for å få flere til å søke seg dit.

– Det bygges stadig nytt, og gamle murarbeider må vedlikeholdes. Det er derfor sjelden arbeidsledighet blant murere, legger Fjeldstad til.