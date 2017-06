Matløft på Tøyen

Oslo

5

Grådi

Sørligata 40

Tlf: 978 80 544

Mat 5

Meny 5

Miljø 4

Service 3

Prisnivå 5

– De er sparsommelige med informasjonen, det skal de ha, men dette er rett og slett veldig godt.

Byløvene har fått den første av fem retter på bordet. Retten settes på bordet uten et ord, utover et vennlig «håper det smaker». Og det gjør det. Første rett er en carpaccio. Vi snakker tynne skiver av ytrefilet, oksekjøtt, fulgt av en lett syrlig salsa og salat, med skiver av parmesan, slik du gjerne får det på franske bistroer. Denne versjonen er en vinner, kjøttet er mørt, og det er godt krydret.

– Det er alltid skuffende når du får servert lange foredrag om maten, og det du får ikke står til forventningene de serverer deg. Her er det motsatt. Ingen foredrag, men overraskende god mat, sier en fornøyd byløve over bordet.

Grådi åpnet på Tøyen i vinter, i de gamle lokalene til restaurant Lyst oppe på Sørli plass, og har for lengst rukket å bli et populært sted blant dem som bor i nabolaget.

Det er det god grunn til.

Grådi er et hyggelig og avslappet sted med en strålende beliggenhet, ikke minst på en solfylt maidag. Når maten i tillegg holder et godt nivå, ligger alt til rette for stedet.

Som på flere andre spisesteder som har åpnet i Oslo den siste tida, består menyen av et knippe mindre retter, ment for å dele. Stedet anbefaler to retter per person. Byløvene er på slutten av måltidet svært fornøyd med at de valgte å bestille en femte rett, to hadde blitt for knapt. Fem holdt akkurat, når vi toppet med dessert.

Lokalet er fullt, men rettene kommer relativt raskt til bordet, i det som synes å være en litt tilfeldig rekkefølge.

Den andre retten som kommer er to potetlomper fylt med revet and, og en salsa av syltet rødkål, mango og aprikos, med en sødme som balanserer fint med andekjøttet.

– Ah, dette kunne jeg overlevd på hele kvelden.

De neste to rettene som kommer er potetsalat med reddiker og asparges, og krabbeboller, som ifølge menyen inneholder både villkveite, villsei og hitrakrabbe, med en karri som gir det hele en smak av Thailand. Krabbebollene, som serveres med en mango- og agurksalat, kunne vært hakket sterkere krydret, men det er alt i alt en svært vellykket rett.

Potetsalaten er toppet med friterte kapers, som bidrar til å løfte det som ellers er kveldens kanskje tammeste rett.

Siste rett er ceviche av villkveite, servert, med blant annet en ponzosaus, agurk og vannmelon.

– Også dette er en veldig god rett, selv om det er en litt pussig rett å få servert som avslutning på et måltid.

Byløvene er skjønt enige om at det ikke er noen nedturer i dette måltidet. Håndverket er upåklagelig.

– Jeg vil ha dessert, sier byløven, som for lengst har pekt seg ut en fryst limepai.

Dessertmenyen består av bare to valg, så da blir det enkelt. En limepai og en kirsebærpai.

– Denne limepaien er faktisk fryst, advarer servitøren og forteller at enkelte gjester har blitt skuffet når de har konstatert at ordet «fryst» i menyen faktisk betyr fryst.

Vel, det er ingen grunn til å la seg skremme av en fryst limepai. I alle fall ikke den de serverer hos Grådi. Den er en fin, men mektig, avslutning på måltidet. Det samme gjelder Normas kirsebærpai, med et navn som ifølge servitøren er et vink til kultserien Twin Peaks, åpenbart til kirsebærpaien som serveres på den fiktive byens «diner», drevet av seriens Norma Jennings.

Måltidet avsluttes endelig med et par drinker fra stedets fristende drinkmeny. Stedets «Tokyo Mule» og «Tøyen-mimosa» blir et fint punktum på et godt måltid.

Servicen er tilbakelent, og hyggelig. Men selv om det kler et ujålete sted som Grådi, blir det tidvis for rufsete og kaotisk. Dette er likevel et sted vi gjerne kommer tilbake til.