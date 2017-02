Marerittuke på T-banen

Oslo

Sjekk ruteendringene nederst i saken!

Tre ulike problemer, på tre ulike stasjoner har satt T-bane-nettet ut av spill tre dager denne uka.

Mandag gikk en sikring i en likeretter ved Majorstua stasjon. En likeretter er en transformator som omdanner 11.000 volts veskselstrøm til 750 volts likstrøm som sendes ut i T-banenettet. Så den må funke. Det gjorde den jo ikke da sikringen gikk, og dermed var uka i gang for Sporveien. T-banen sto, og kollektivtrafikantene ble sinte og kom sent og i dårlig humør på jobb.

Torsdag rammet tragedien: Tenåringsjente omkom i T-banepåkjørsel i Oslo

Problemer i kø

Tirsdag gikk det greit, men onsdag ble det krøll igjen. Da var det en sporveksel på Helsfyr som kranglet, og førte til en og en halv times driftsavvik.

Torsdag ble enda verre, for da tok det fyr i kabelanlegget ved Nasjonalteateret stasjon. T-banen sto og kollektivtrafikantene ble enda sintere. De hadde fått nok. Twitter kokte over av ukvemsord mot Ruter og Sporveien og Gud og Oslo by: «Ikke én dag denne uka har T-banen klart å levere normale ruter, men skru opp prisen klarer dem», skrev en. «Er møkksur og stressa fordi det å reise med Ruter denne uka betyr forsinkelser», tordnet en annen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Beklager!

– Det har vært en trøblete uke for oss, så vi forstår veldig godt at kundene våre reagerer. Vi beklager, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, til Dagsavisen.

Torsdag kveld klokken 22 gikk de etter planen i gang med å reparere kabelnettet på Nasjonalteateret. Så lenge det har vært nede har de måttet kjøre på sikt i stedet for på signal mellom Nasjonalteateret og Majorstuen, og det har ført til at trafikken har gått bare halvparten så raskt. Dermed er det avvik het frem til feilen er utbedret.

– Det lite trafikk etter klokken 22 og vi forventer at vi skal være i vanlig drift igjen fredag, sa Cato Asperud til Dagsavisen rett før avisen gikk i trykken.

Fredag morgen er det likevel store forsinkelser på T-banen Det er redusert trafikk på ale ruter, og årsaken er det samme. Det er ikke signaler mellom Majorstua og Nasjonalteateret.

Les også: Veps og pollen midt på vinteren. Hva skjer med været i Sør-Norge nå?

Tror på normal drift lørdag

– Hva er status nå? spør vi Cato Asperud tidlig fredag morgen.

– Det vi har gjort er at vi nå har nå byttet alle kablene som ble skadet i brannen, totalt elleve stykker. Så er det et omnfattende testprogram etter en slik operasjon, for inne kablene er det mange mindre kabler, 200 stykker, som er koblet sammen. denne testingen kom vi ikke i mål med til i morges.

Men banen går.

– Mange av disse testene betinger at det ikke er trafikk. Dermed kunne vi enten stanse trafikken helt, eller vi kunne kjøre med samme ruteopplegg som i går – med redusert trafikk på alle linjer mellom Tøyen og Majorstua – slik at folk kan komme seg på jobb. Vi valgte det siste, forteller Cato Asperud.

– Hva med testingen?

– Den fortsetter i natt. Da er det forholdsvis god tid, så vi tror vi skal ha normal drift fra lørdag, sier en travel – men fortsatt optimistisk, altså – Sporveien-kommunikasjonsdirektør Asperud til Dagsavisen.

Dette er ruteendringene fredag:

Linje 1 er innstilt mellom Majorstuen og Bergkrystallen.

Linje 5 kjører ikke Ringen, men går som mellom Vestli og Sognsvann. Linje 4 dekker Ringen med unntak av Carl Berners plass.

Linje 2 kjører Østerås - Ellingsrudåsen, men mellomavgangene fra Ellingsrudåsen snur på Stortinget. Linje 3 går som normalt, men Linje 3x mellom Stortinget og Mortensrud er innstilt.