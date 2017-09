Oslo

Av Dag Kjørholt

Den siktede er utenlandsk statsborger fra et land i Nord-Europa, opplyste politiet på en pressekonferanse onsdag. Han er kjent for politiet for mindre forhold.

– Det er ingen relasjon mellom avdøde og siktede. Dette skjedde brått og uventet, opplyser Kjetil Moen, som er fungerende leder av seksjonen for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Politiet ble varslet om saken klokken 21.15 onsdag kveld. Politiet var på stedet sju minutter senere. Den mistenkte pågrepet ble pågrepet 20 minutter etter dette.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet til mannen i slutten av 50-årene sto ikke til å redde, og han ble erklært død på stedet.

Den pågrepne skal gjennom en prejudisiell undersøkelse for å finne ut om en rettspsykiatrisk undersøkelse er nødvendig.

Det er i underkant av 200 private hytter på Nakkholmen. Det er fast ferjeforbindelse til øya som ligger rundt tre kilometer fra Rådhusplassen. Den mistenkte har tatt båten til øya, og han ble på et tidspunkt kontaktet av noen av hytteeierne, som lurte på hva han gjorde der.