Manglerud Star hadde serielederen på gaffelen

Oslo

Av Reidar Sollie og Haakon Thon

Manglerud Star har merket det tøffe kampprogrammet og trener David Livingston mener mange av spillerne har vært slitne.

Det så ikke veldig slik ut torsdag kveld. Lagene fulgte hverandre tett og Lillehammer er nå definert som et topplag der de nå igjen har inntatt serieledelsen etter det ekstra poenget de sikret seg i Manglerudhallen. Joakim Arnestad ble matchvinner etter 62.52 minutter spilt.

Det er ikke ofte skuddstatistikken ender uavgjort, men det gjorde den i kveld med 29-29. Et lite overtak til Lillehammer i de to første periodene, mens Manglerud Star var giftigst i sluttperioden da de vant skuddstatistikken 15-10. Kanskje ikke så slitne likevel?

Omstridt scoring

Kampen startet jevnt, men Brendan Ellis ga Lillehammer ledelsen etter drøyt åtte minutter etter at MS Petter Sandboe hadde inntatt utvisningsboksen. Ledelse i power play altså.

Jonas Berglund ble kveldens eneste målscorer for Manglerud Star da han utlignet i starten av midtperioden. Men scoringen var omstridt og ble ikke godkjent før dommerne hadde hatt en gjennomgang på video. Lillehammer-spillerne var ikke spesielt fornøyd med avgjørelsen.

Men det ble også kveldens siste scoring i ordinær tid. Manglerud Star satte inn litt mer kraft i siste periode, var hakket mer aggressive, men Lillehammers keeper tok det som kom.

Forbi Vålerenga

Med ett poeng gikk Manglerud Star forbi Vålerenga igjen på tabellen med bedre målforskjell.

- Det ble en ganske intenst kamp med høyt tempo. Veldig morsom kamp?

- Ja, det ble det, men det var for åpent etter min smak. Gutta skal ha for at de jobba hardt og prøvde i dag. Og vi får med oss ett poeng mot ligalederen, sier Manglerud-trener David Livingston.

- Med tanke på skadene vi har ønsket vi å spille enklere og kontrollere tempoet i kampen, men det blir litt mye fram og tilbake

Og legger til:

- Vi spiller normalt sett godt og jevnt mot Lillehammer, men det gjør vi egentlig mot alle lagene. Vi har hatt og skal ha noen tøffe kamper nå, men vi ønsket å gå inn i pausen med momentum. Vi hadde våre sjanser til å vinne kampen. Vi setter oss selv i en situasjon der vi kan slå serielederen. Det er positivt, men når man kommer til 3 mot 3-spillet blir det fifty-fifty og vi hadde våre sjanser da også. Det er små marginer.. Selv om man gjerne håper å ta seieren var det alt i alt var det en god prestasjon av oss.

- Hva er nøkkelen i 3 mot 3-spill?

- Det handler om å spille mann mot mann og ikke havne ute av posisjon. Vanligvis er vi veldig gode på det, men på baklengsmålet mister vi en mann og da blir man straffa.

- Noen ord om Martin Surek i mål, han gjør noen helt avgjørende redninger?

- Han gjorde en god kamp og har noen redninger som holder oss inne i kampen. Det er også jobben hans. Begge keeperne her var gode, avslutter Livingston.

Eliteserien ishockey torsdag, 18. runde:

Manglerud Star – Lillehammer 1-2 e.f. (0-1, 1-0, 0-0, 0-1)

Manglerudhallen: 604 tilskuere

1. periode: 0-1 (8.11) Brendan Ellis (Nick Dineen, Simen Rønold).

2. periode: 1-1 (22.29) Jonas Berglund (Dylan Richard, Petter Lindblad).

3. periode: Ingen.

Forlengning: 1-2 (62.52) Joakim Arnestad (Dineen).

Dommere: Mads Fransen, Frisk Asker og Robert Hallin, Jordal.

Utvisninger: Manglerud Star 1 x 2 min., Lillehammer 3 x 2 min.

Lørenskog – Storhamar 1-4 (0-1, 1-0, 0-3)

Lørenskog ishall: 658 tilskuere

1. periode: 0-1 (3.07) Phil Marinaccio.

2. periode: 1-1 (28.11) Petter Grønstad (Sebastian Johansen).

3. periode: 1-2 (44.36) Kodie Curran (Marinaccio), 1-3 (51.58) Martin Rønnild (Eirik Skadsdammen), 1-4 (56.19) Steffen Thoresen (Mikael Zettergren, Hampus Gustafsson).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Tor Olav Johnsen, Manglerud Star.

Utvisninger: Lørenskog 5 x 2 min., Storhamar 5 x 2 min.

Sparta – Kongsvinger 8-3 (2-1, 1-2, 5-0)

Sparta amfi: 1965 tilskuere

1. periode: 1-0 (9.15) Kyle Osterberg (Kalle Ekelund, Greg Wolfe), 1-1 (11.02) Daniel Trnavsky, 2-1 (11.20) Didrik Svendsen (Lasse Fjeldstad, Andreas Klavestad).

2. periode: 3-1 (30.07) Wolfe (Patrick Bovim), 3-2 (36.18) Valter Rönning, 3-3 (38.36) Kim Lennhammer (Rönning).

3. periode: 4-3 (44.06) Wolfe (Osterberg, Christopher Henriksen), 5-3 (49.11) Joachim Nermark (Henrik Malmström, Bovim), 6-3 (51.33) Tommy Kristiansen (Henriksen, Malmström), 7-3 (52.23) Wolfe (Osterberg), 8-3 (57.26) Troy Rutkowski (Bovim, Malmström).

Dommere: Christian Persson, Ski og Tobias Ambjørn Bjørnson, Sparta.

Utvisninger: Sparta 4 x 2 min., Kongsvinger 5 x 2 min.