– Må gjøre noe med bemanningen

I går skrev Dagsavisen om en nylig publisert rapport fra Kommunerevisjonen som har sett på bemanningen i hjemmetjenesten i bydelene Nordre Aker og Østensjø i Oslo. Av rapporten går det fram at brukerne av hjemmesykepleie i gjennomsnitt fikk besøk av 15 ulike ansatte hver måned. De som har størst behov for hjelp måtte forholde seg til nærmere 30 ulike pleiere i snitt løpet av en måned.

– Dette viser at man må jobbe aktivt med turnusplaner hele tida. Men hovedproblemet er at det er for lav bemanning og for få heltidsstillinger. Det er et klart overforbruk av deltidsansatte som gjør at man ikke får nok folk som har den rette kompetansen. Det er svært viktig at kommunen nå ser på bemanningssituasjonen, sier By i Sykepleierforbundet.

Dårlige rutiner

Rapporten viser at bemanningssituasjonen er sårbar og at bruken av ufaglært arbeidskraft er omfattende. Rundt 30 prosent av besøkene til pleietrengende i Nordre Aker ble gjort av ufaglærte. I helgene var andelen enda høyere. Rapporten avdekker også at det er dårlige rutiner for å sikre at den enkelte bruker får en ansvarlig sykepleier å forholde seg til.

– Kommunene og politikerne må ta innover seg hva som er de reelle kostnadene ved å ha nok og riktig bemanning, sier By.

Hun viser til at sykefraværet er høyt i denne sektoren og at det kan forklares med at helsepersonalet har for mye å gjøre.

– Eksemplene fra Oslo er ikke enestående. Dette er kjent problematikk. Sykepleierne forteller oss at de må springe fortere og fortere. Skal man få gjort noe med problemet, må det opprettes flere hele stillinger og man må ha turnuser som det går an å leve med. Lønn er også en vesentlig faktor hvis man skal få riktig bemanning.

Forbundslederen mener det også trengs gode ledere for å få gjort noe med problemet.

– Har man en leder som tar arbeidshverdagen til de ansatte på alvor, vil man lykkes i mye større grad, sier By.

Ufaglærte

Line Orlund, som er fylkesleder for Sykepleierforbundet i Oslo, er spesielt bekymret for at det er mange ufaglærte i hjemmetjenesten.

– Når rapporten viser at det er så mange uten formell kompetanse på jobb, betyr det at mange pasienter ikke får den pleien de har behov for. Mange ufaglærte settes til oppgaver de ikke har gode nok forutsetninger til å utføre.

Hun mener sykepleierne i hjemmetjenesten har for mange brukere som de skal følge opp.

– I Oslo har man vedtatt et system som heter behovsstyrt bemanning som skal sikre at alle pasienter har en tjenesteansvarlig. I hjemmetjenestene vil dette i praksis nesten alltid være en sykepleier. Men bemanningen er for lav til at det blir fulgt opp, og det må kommunen gjøre noe med nå. På sikt vil dette bare bli et enda større problem.

Omfattende pleiebehov

Ved kommunevalget i 2015 gikk Arbeiderpartiet i Oslo til valg på at det skulle opprettes 500 nye årsverk i hjemmetjenesten. Ifølge eldrebyråd Tone Tellevik Dahl har de nå finansiert rundt 300 av disse årsverkene. I 2018 skal det komme ytterligere 125 årsverk. Selv om det har vært en opptrapping, mener Orlund at det er langt igjen før bemanningen er tilfredsstillende.

– Det er riktig at det har kommet nye stillinger, men det er også lagt til mange nye oppgaver. Kommunen har satset på hverdagsrehabilitering, men den tradisjonelle hjemmesykepleien til eldre med omfattende pleiebehov er ikke voldsomt styrket. De eldste har derfor ikke fått et tilbud som er vesentlig bedre, sier Orlund.

Rapporten fra Kommunerevisjonen er basert på undersøkelser som ble gjort i perioden januar-september i 2017.