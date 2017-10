Lyns lille håp

Oslo

Det er mange grunner til å håpe på at Lyn tar steget og rykker opp til 2. divisjon. De tilhører norsk toppfotball. Tar de dette steget, kan de allerede neste år være nest best i Oslo. Men de skynder seg langsomt...

Mens dagens runde i 2. divisjon nærmest bare har filosofisk interesse for de involverte Oslo-lagene, er manges øyne rettet mot et annet Osloderby: Frigg mot Lyn. Disse lagene snakket om sammenslåing for noen tiår siden. Nå skal Frigg gjøre hva de kan for å ødelegge Lyns opprykksdrøm. Men kanskje Lyn tåler ett tap i sine to siste kamper, dersom de unngår poengtrekk etter bruk av spiller med karantene i en tidligere kamp. Da denne avisen gikk i trykken i går, var saken fortsatt ikke avgjort.

Stabæk og Eidsvold Turn

Bakfra truer Stabæk2 og Eidsvold Turn. Men nettopp disse to møtes også i dag. Skulle Eidsvold Turn vinne, øker Lyns sjanser ytterligere.

På bildet over disse linjer ser du Lyns cupfinalelag fra 1968. Det var denne gjengen som senere den høsten spilte mot Barcelona i kvartfinalen i den daværende Europacupen og presterte 2–2 og 2-3, begge kampene måtte spilles i Spania. Det representerer toppunktet i Lyns lange historie. Med på bildet er blant andre Andreas Morisbak og Ola Dybwad Olsen. Begge følger Lyn tett den dag i dag.

Må sortere

Men det er en annen tid i Lyn nå. Etter konkursen i 2010 har klubben gradvis bygget seg opp igjen. I årets Lyn-stall har over 30 spillere vært med i en A-lagstropp som tidvis har vært altfor stor. Trener Thomas André Ødegaard må sortere hvis det blir opprykk.

– Ja, vi skynder oss langsomt og har våre utfordringer, sa sportssjef Rolf Magne Walstad da vi snakket med ham tidligere om hverdagen i Lyn i dag. Det er Kringsjå ved Sognsvann som er basen nå. Verden ser helt annerledes ut enn i 1968.

PS. Frigg har flyttet dagens kamp til Røa kunstgress på grunn av forventet publikumsinnrykk fra Lyns side. De ville egentlig spilt på Frogner, men der er ikke banen klar. Friggs anleggsproblematikk er en helt annen historie...