Lyn-jentene med historisk opprykk

Oslo

Dermed er Lyn og Vålerenga for første gang på plass i Toppserien samtidig. Lyn sikret opprykket en serierunde før slutt. Dermed spiller en av landets eldste klubber toppfotball for kvinner. I fjor var de nære på, men tapte kvalifiseringen mot Medkila.

Jevn kamp

Søndagens opprykk ble sikret gjennom bortrseieren over Åsane der Runa Lillegård ble den historiske matchvinneren etter 28 minutters spill. Kampen var jevn og kunne vippet begge veier. Dermed kunne trener Geir Atle Kleven juble sammen med jentene. For klubben og dens satsing på jentefotball, er opprykket en stor inspirasjon.

Urædd var eneste utfordrer til opprykk, men de tapte 1-2 for Bossekop. Internkampene mot Urædd endte 2-2 på Kringsjå, mens Lyn vant nøkkelkampen 1-0 i Porsgrunn. Dermed kan ikke Lyn tas igjen, og de kan feire opprykket i siste serierunde mot Amazon Grimstad, en av kvinnefotballens første klubber, i siste serierunde.

Laget har bare sluppet inn 16 mål på de 21 kampene, klart best av samtlige lag i divisjonen.

Bevisst satsing sden 2009

Flere sentrale spillere forlot Lyn etter forrige sesong, deriblant landslagsspiller Frida Maanum, som senere har gått til den svenske seriemesteren Linköping, men de gjenværende spillerne og en del nykommere, sikret ny giv. Laget har kun tre tap på de 21 serierundene i år.

Opprykket er et resultat av Lyns bevisste satsing på spillerutvikling for jenter siden 2009. Klubben har tatt fire NM-titler i aldersbestemte klasser. Etter at laget rykket opp til 1. divisjon i 2013, har laget gradvis forbedret seg.

Siste serierunde spilles 4. november klokka 11.30 på Kringsjå kunstgress, banen som har vært lagets hjemmearena i år.

Dermed blir det tre Oslolag i Toppserien i 2018: Vålerenga, Røa og Lyn.

Disse Lyn-jentene sikret opprykket:

Charlotte Amalie Leinebø - Benedikte Sand Birkelund, Camilla Huseby, Emilie Raaum Closs, Carlotta Hitschke Fennefoss, Sofie Mykkeltveit Tunes, Noor Hoelsbrekken Eckhoff, Camilla Linberg, Linn Huseby, Maren Hagfors Thoresen, Runa Lillegård:

Innbyttere: Mari Refsnes Hasselknippe, June Østensen, Jenny Kristine Røsholm Olsen, Joanna Aalstad Bækkelund, Ana Linnea Palm.

Resultater 1. divisjon, 21. serierunde:

Amazon Grimstad – Kongsvinger 2-1, Fløya – Grei 0-0, KIL/Hemne – Fart 1-1, Urædd – Bossekop 1-2, Øvrevoll Hosle – Byåsen 5-2, Åsane – Lyn 0-1.