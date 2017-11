Lyn-duoen imponerte spesialistene

Oslo

Av Egil Sæther

BEITOSTØLEN: "Knoll og Tott» fra Lyn innfridde til fulle, og duoen ble én og to på søndagens 15 kilometer i fri teknikk.

Forhåndsfavoritt Martin Johnsrud Sundby ble henvist til 7.-plass.

Lagkamerat Finn Hågen Krogh, som ble nummer fem etter den beste sisterunden av dem alle, hadde slik tro på lagkameraten at han var overrasket over at Krüger ikke vant med mer enn han gjorde.

– Det er bra å ha litt å gå på til verdenscupen. Det var et veldig bra løp i dag, og jeg er godt fornøyd med hvordan jeg løste det. Jeg klarte å disponere kreftene, og det er alltid utfordrende i de første løpene i sesongen. Det svarte egentlig bra hele veien. Jeg var egentlig usikker på om jeg skulle stille til start, for jeg drev og hostet og harket litt. Men det hjalp med en rolig dag i går. Da var jeg fit for fight, og jeg er veldig glad for å vinne i dag.

– Hans Christer Holund sier at han ikke var overrasket over at det var dere to på topp?

– Nei, kanskje ikke overrasket. Jeg var vel ikke storfavoritt, men kanskje en outsider. Jeg har følt meg sterk på trening i sommer og høst, og så er det alltid vanskelig å spå hvordan det vil slå ut i konkurranse. Det er noe annet å gå skirenn enn intervaller og hardøkter. Dette var en veldig god bekreftelse. Jeg har ambisjoner om å ta flere steg opp på pallen i verdenscupen også, sa 24-åringen.

God

Når vi har snakket med folk i miljøet i de siste månedene har navnene til Krüger og Holund ofte dukket opp. Skøyteekspertene har imponert på trening. Fredag ble Holund nummer tre på klassikken, mens Krüger ble nummer seks.

Forhåndstipsene slo nok en gang til.

– Jeg har også følt at jeg har vært bra i sommer og høst. De andre har forsøkt å legge på press meg og sagt at jeg bør være oppe der. Men det er noe annet og eget å gå skirenn, og det er alltid vanskelig å vite om det man gjør på trening er godt, for det er alltid noen som våkner når de får startnummer på brystet. Det å knipe til et lite hakk ekstra når man går renn er en viktig egenskap, og det føler jeg at jeg klarer i dag. Jeg gjør et veldig bra renn, selv om det dette bare er åpningen, sa Krüger til NTB.

Viktige renn

For Krüger kommer det viktige renn hver helg fram til jul fra nå av.

– Jeg håper å gå mye i verdenscupen. Det blir viktige renn spesielt i Lillehammer, Davos og Toblach som kommer på rekke og rad. Det er renn jeg har blinket meg ut. Det er viktige renn med tanke på OL.

– Og nå blir det vel Kuusamo i tillegg?

– Ja. Jeg håper det. Jeg håper at det var godt nok med seier i dag. Jeg regner med hakket hardere konkurranse neste helg.

Hans Christer Holund skulle gjerne ha hatt en seier han også, selv om to pallplasser på tre dager er solid så det holder.

– Det mangler et knepp opp, men når seieren går til klubbkamerat Simen Hegstad Krüger er det greit. Jeg er ikke veldig overrasket over at Simen vinner og at jeg er nummer to. Vi har fått gjort en solid treningsjobb i høst. Man er alltid spent når man begynner å konkurrere, men denne helgen viser at vi er sterke. Det er gøy å se, sa Holund.

Johnsrud Sundby langt bak