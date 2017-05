Leter etter bråkmakere på Vestli

Oslo

Av Anne Marjatta Gøystdal

En ungdomsgjeng har vært ute og herjet for tredje natt på rad, tror politiet. De siste nettene har politiet vært i samme område flere ganger etter at ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

I 1-tiden natt til mandag ble politiet kalt ut igjen.

– Det kom melding om at noen hadde satt fyr på papir som var lagt på taket av en bil. Kort tid etterpå kom melding om brann på Vestli barneskole, sier sjef for Stovner politistasjon Jon Roger Lund på en pressekonferanse mandag.

Brannene ble raskt slukket. Også denne gangen kastet ungdommene stein mot en vekter på stedet, men løp av gårde da politiet ankom.

Tre innbrakt

Ingen er foreløpig pågrepet. Natt til søndag ble tre unge gutter i 17- og 18-årsalderen innbrakt etter at de nektet å forlate området etter først å ha blitt bortvist.

– De tre ble innbrakt for forulemping av politiet. De er godt kjent for politiet fra tidligere, sa Lund.

Ungguttene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro. Operasjonsleder Cathrine Sylju opplyste tidligere til NTB at det var flere ungdommer ute natt til søndag som politiet ikke fikk tatt, og at politiet ikke vet hvem som sto bak.

Personer som er innbrakt, kan bare holdes i politiets varetekt i fire timer. Ingen er pågrepet, og dermed heller ikke siktet for noe i saken.

Opprettet eget team

Politiet ser alvorlig på hendelsene og trapper nå opp samarbeidet med skole, barnevern, trossamfunn og bydelen. Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.

– Vi henter video og bilder for å se om vi kan identifisere gjerningsmennene. Etterforskningsgruppa har god kapasitet, og vi håper å raskt bringe på det rene hvem som står bak disse brannene, sier Lund.

Han anslår at det er snakk om 10–15 ungdommer som er involvert, men avviser at det er snakk om gjengdannelser. Hva motivet for hærverk og steinkastingen er, vil politiet ikke spekulere på.

– Vi jobber for å komme i dialog med disse ungdommene for å snakke dette i hjel. Vi har god kontroll på samhandlingen med dem og vet godt hvem det er, sier Lund.

På spørsmål om politiet frykter såkalte svenske tilstander i Groruddalen, svarer han benektende.

– Det er ingenting som tyder på at politiet trekker seg fra oppdrag eller noe sånt. Det er ungdom som kaster stein, men det betyr ikke at vi ikke går inn i områdene på grunn av frykt for mannskapene våre, sier Lund. (NTB)