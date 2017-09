Oslo

Kravene fra idretten til den neste regjeringen er konkretisert. En milliard til breddeanlegg, full momskompensasjon, styrke idrettslagene. I Oslo Idrettskrets mener man det rødgrønne byrådet bør være et forbilde for resten av landet.

Les også: Oslo kommune har brukt sju millioner kroner på å pusse opp Lambertseter stadion

En bevisst plan

– Jeg må berømme Oslo kommune. Det er blitt en plan bak idretten her, det er blitt penger bak det og det er blitt politikk. Det trenger landet også, sier styreleder i Oslo idrettskrets, Sveinung Oftedal til Dagsavisen. Og fortsetter:

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Idrettsbyråd

– Du har en byråd som kaller seg idrettsbyråd, du har en byrådsleder som viser engasjement. Også de andre partiene har skjerpet seg. Idretten integreres mye bedre i byplanleggingen, det er en plan om å ta inn etterslepet på anlegg og det er et reelt ønske blant politikerne i byen om å løse dette med økende kostnadsnivå, sier han.

Men han savner staten og kulturministeren.

– Staten sover. Vi opplever en ting: Å bli kritisert. Vi, som er 300.000 i Oslo idrettskrets kjenner oss absolutt ikke igjen i den kritikken som har kommet fra kulturministeren. Nå er vår beskjed tilbake: Vi leverer til henne, nå må hun levere til oss. Det har vi ikke sett noe til, sier Oftedal.

Les også: Byrådet river Tøyenbadet

Alle med

Generalsekretør Mange Brekke legger til: – Vi og Oslo kommune har et felles mål. Det er at vi skal levere idrettsglede til alle. Det er lett å si i en festtale. Men vi vil sørge for at alle som vil, kan få være med. Om en faller utenfor, er det en for mye, sier han.

Idrettspresident Tom Tvedt, selv tidligere Ap-politker er opptatt av best ulig smaarbeid med hver regjering.

– Vi er politisk, men ikke partipolitisk. Våre 12.000 klubber skriker etter anlegg. Vi har nitten idrettskretser som jobber mot stortingspolitikerne, fordi det er der de kommer fra, sier Tvedt til Dagsavisen.

Det er dette samarbeidet i Oslo som nå har ledet til større aktivitet i idrettslagene enn noen gang.