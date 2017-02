Lengter Borgersrud tilbake til Høyre/Frp-byrådet?

Oslo

Av Une Aina Bastholm, Talsperson for Miljøpartet De Grønne, og stortingskandidat i Oslo

I humoristiske vendinger kritiserer Dagsavisens Aslak Borgersrud byrådet i Oslo for usosial samferdselssatsing. Det virker nesten som om Borgersrud lengter tilbake til tiden under forrige byråd, da Frp og den bilvennlige delen av Oslo Høyre hadde vetorett over byens samferdselspolitikk. Realiteten er at Oslo aldri har hatt en mer miljøvennlig, rettferdig og sosialt utjevnende samferdselspolitikk enn nå.

Det er særlig de fem millionene i støtte til elektriske lastesykler Borgersrud hamrer mot, en støtteordning byrådet lanserte for at flere skal investere i miljøvennlige og plasseffektive alternativer til privatbilen. Det stemmer at støtte til el-lastesykkel ikke er det beste omfordelingstiltaket isolert sett, og omfordeling er heller ikke hovedformålet med direkte støtte til ny miljøteknologi.

Lastesykkel-støtten er en liten del av en omfattende satsing fra Oslos byråd for å styrke et mangfold av grønne og sosiale transportformer. Målet er å gjøre det enklere for innbyggerne å bruke byen, forflytte seg selv, barn og varer, og delta på måter som er både effektive, trygge og miljøvennlige. For noen vil lastesykkel være et godt alternativ til bilen.

Formålet med slike støtteordninger er å gjøre ny teknologi kjent, inspirere miljøvennlig atferd, og få i gang et større marked som gjør tilbudet tilgjengelig for flere. Økt etterspørsel gjør at prisene faller, flere modeller dukker opp, og støtten kan etter hvert avvikles. Det er kostnadseffektiv miljøpolitikk, og et godt miljø i byen er bra for alle.

Sosial rettferdighet er viktig, også i transportpolitikken. Dessverre har transporthierarkiet i Oslo til nå vært lite sosial, ikke minst når en ser på fordelingen av de mest verdifulle knapphetsgodene vi har i en by – luften og plassen. Menneskevennlig byrom er sentralt for livskvalitet og trygghet. Inntil nå har likevel fotgjengere og syklister blitt behandlet som tredjerangs borgere, på tross av at de er i flertall i byen. Særlig barn og unge, men også kvinner og eldre, som i mindre grad kjører bil, har blitt nedprioritert. Sosial rettferdighet handler ikke bare om økonomiske forskjeller, men også hvordan vi ivaretar mindre privilegerte grupper i det offentlige rom og lager offentlige rom som inviterer til mangfold og deltakelse.

Miljøvennlig og sosial samferdsel har vært en av hovedprioriteringene til De Grønne. I 2017 har byrådet økt kollektivbevilgningene til flere avganger på buss, trikk og T-bane mer enn de fem siste årene til sammen, og har fått på plass en avtale som for første gang sikrer investeringer i store kollektivprosjekter som sentrumstunnel på T-banen, Fornebubane og nytt signalanlegg. Etter et halvt år sikret byrådet finansiering til disse viktige prosjektene – hele femti milliarder.

Også sykkelsatsingen gjør at flere kan reise rimeligere. I 2016 ble det bygget ti ganger mer sykkelvei enn gjennomsnittet de siste årene. Det er en direkte konsekvens av byrådets prioritering. Resultatene er 18 prosent vekst i sykkeltrafikken på ett år. Både sykkelfelt og bredere fortau gavner også rullestolbrukere og folk som er dårlig til beins.

Når du ser på transportpolitikken til en by, er det få ting som er viktigere for sosial utjevning og inkludering enn å forbedre kollektivtilbudet og legge til rette for gående og syklister. Dette er de desidert billigste transportformene og lavtlønte er som regel enda mer avhengig av gode og rimelige alternativer til bilen.

Endringene som gjennomføres i Oslo handler nettopp om gjøre det enklere for alle å ta valg som er bra for menneskene i byen vår.