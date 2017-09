Oslo

4

Brugata landhandleri

Brugata 9

Tlf.: 455 06 293

Mat 4

Meny 4

Mljø 5

Service 5

Prisnivå 4

– Velkommen skal dere være, her er menyen.

Det går bare noen sekunder fra byløvene har satt seg ned, til en vennlig servitør svinger innom. Det er et kjærkomment tempo for byløvene, som besøker nyåpnede Brugata Landhandleri for en rask lunsj.

Stedet er reist på ruinene av et gammelt landemerke i Brugata: Den Røde Mølle.

Den gamle mølla var kjent som en av byens første pizzeriaer, for det var pizza det handlet om helt fra 1970-tallet, til nye eiere satte indiske og pakistanske tandooriretter på menyen i 2012.

Huset, som oser av historie helt tilbake til da det ble reist på 1700-tallet, er det samme som før, men veggene er malt og interiøret kastet ut.

Det er lite som minner om forgjengeren i gatas nye Landhandleri.

Her kunne vi selvsagt kjørt på med en salve mot gentrifiseringens forflatende effekt, men vi kjenner strengt tatt ikke et veldig sterkt savn etter de gamle pizzakunstene her. Det er dessuten en fryd å se liv i det gamle huset, og stedet som er reist på ruinene av det gamle landemerket i Brugata er slett ingen dårlig erstatning.

Gjengen bak Brugata Landhandleri har allerede markert seg i byens uteliv med cocktailbaren Himkok.

Cocktailkunsten lever videre i Brugata, der det i baren i andre etasje serveres cocktails fra tappekran. Men på formiddagen, nede i første etasje, er det lunsj det handler om for byløvene.

Menyen består av et knippe enkle lunsjretter, som sandwicher og havregrøt, som serveres fra tidlig morgen, samt fire retter som serveres lunsjgjestene fra klokka elleve.

Både kantarelltoast og bifana, en klassisk portugisisk sandwich servert med svinenakke, frister. Men byløvene lander på en chevresalat, og klassikeren Egg Benedict.

Sistnevnte kommer som den skal med hollandaisesaus over et fint posjert egg, samt skinke og spinat. Den tradisjonelle engelske muffinsen er byttet ut med en toast, og det faller i smak.

– Dette er absolutt vellykket, sier en fornøyd byløve.

Også chevresalaten faller i smak. Et godt stykke god geitost hviler på en salat med rosiner og hasselnøtter.

– Retten har en fin balanse, men til denne prisen kunne de godt ha spandert på seg litt mer ost.

Begge de to rettene ligger rundt 150 kroner, mens sandwichene koster omtrent det halve.

Rettene på formiddagsmenyen serveres fram til klokka 15 på hverdager, og til klokka 17 i helgene.

Menyen er enkel, men maten er overraskende god, og byløvene er enige om at de må komme tilbake på kveldstid, og prøve ut smårettene som ifølge vår servitør skal stå bra til stedets drikkemeny.

Maten er likevel ikke hovedgrunnen til at byløvene gjerne kommer på besøk igjen. For dette er ikke et rent spisested. Første etasje er først og fremst en kaffebar, og det er åpenbart at målet er å lage et møtested der folk kan sette seg ned for en kaffe, en drink, eller en matbit.

Veldig nyskapende er det ikke. Det oser 2017 lang vei, men de har lykkes med å lage et innbydende, hyggelig og avslappet sted.

Også navnet er i tråd med en tidsånd som dyrker det lokale til det tidsvis parodiske. «Landhandleriet» består i denne sammenhengen av salg av blant annet luksushermetikk i den ene enden av lokalet.

Byløvene lar hermetikk være hermetikk og forlater stedet etter en liten time, ikke overdrevent mette, men fornøyde.