Å pakke babyen inn i lag på lag med ull og sette barnevogna ute i vinterkulda når gullungen skal sove, er kanskje det mest naturlige i verden for deg, men for noen fremstår det som komplett galskap.

– Sover alle norske babyer utendørs? spør rumenske Mihaela Epifahov mens hun bysser den tre måneder gamle babyen sin.

Gruppeleder Ane Storhaug fra NABO Oslo nikker bekreftende.

– Oh la la!

Ni par hevede øyenbryn og nervøs latter fra gruppa.

Innendørs

Vi befinner oss i kjelleren på Deichman på Tøyen denne mandags formiddagen. Ni mødre fra seks forskjellige land har stuet seg sammen for å lære litt norsk, og ikke minst – prøve å forstå seg på typiske norske fenomener som utesoving. For hva tenker egentlig mødre fra Russland, Romania, India, Tyskland, Brasil og USA om nettopp det? Ane Storhaug ser seg spørrende rundt i gruppa.

– Det er rart, sier amerikanske Tara Kelly Dolgner. Jody Sharifinejad legger til.

– I USA går vi ikke ut hvis det regner.

Barnevernet

Det er NABO Oslo som arrangerer gratis språktrening for utenlandske mødre, der de gjennom samtalegrupper styrker norsken og snakker om dagligdagse situasjoner, som nettopp det å la babyen sove ute eller å gå fra barnevogna mens du selv setter deg innendørs med en kopp kaffe. Noe de fleste nordmenn tar som en selvfølge, men som for andre fremstår både mystisk og komplett uansvarlig.

– Gå fra barnevogna? Aldri, da ringer de barnevernet, sier amerikanske Tara forskrekket.

Storhaug forteller om nordmenns tillit til hverandre, og at vi liker å tro at alt er trygt.

– Men man vet jo aldri. You never know.

Mer usikker latter fra gruppa.

– Du er ikke redd for å skremme dem, da?

– Jeg håper vi gir et nyansert bilde på de ulike temaene som vi tar opp. Og vi understreker det faktum at vi både skal stole på våre instinkter som foreldre, og samtidig ta hensyn til de anbefalingene vi får. På flere av temaene har vi dessuten hentet inn ulik eksperthjelp.



Foto: Hilde Unosen



Det klør

Samtalegruppene er gratis, og holdes i høst både på Tøyen, Holmlia og Bjerke. I løpet av 12 samlinger skal de blant annet gjennom både lus, cherrox, parkdress, matpakke og nordmenns forkjærlighet for frisk luft. Og ull. Mye snakk om ull.

Storhaug holder opp et bildekort med en sovende baby, forskriftsmessig pakket inn i en vognpose.

– Hvorfor er nordmenn så ekstremt opptatt av ull?

– Fordi det er kaldt her? Amerikanske Jodie prøver seg.

– Men det er kaldt i Romania også, der bruker vi ikke ull, sier Mihaela.

– Jeg er allergisk, fortviler Tara.

– Da kan jeg ikke holde babyen min. Med merinoull kan jeg kanskje holde litt.

Tara synes nordmenn er litt hysteriske.

– Moren min sier at nordmenn er helt crazy.

På telefon over dammen hadde Tara nemlig fortalt moren om konseptet utesoving. Bestemor i Amerika reagerte med forferdelse.

– Utesoving? Ikke mitt barnebarn.



