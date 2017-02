Kvinne påkjørt ved Munch-museet – alvorlig skadet

Oslo

I et fotgjengerfelt i Kjølberggata på Tøyen, rett ved Munch-museet, ble en kvinne i 50-årene påkjørt og alvorlig skadet i dag morges.

– Ambulansepersonell har konstatert lårbeinsbrudd og mulig hodeskade, med blod fra hodet, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Dagsavisen.

Politiet meldte først at det var et sammenstøt mellom fotgjenger og buss, men dette ble siden rettet til å gjelde personbil. Engeseth forteller at førerkort er beslaglagt fra føreren, og at det blir opprettet en straffesak og etterforskning.

– Omstendighetene rundt ulykka er nok til at politi på stedet beslaglag førerkort, sier han.

Det skal fortsatt være politi plass som driver med tekniske undersøkelser. Kvinnen er kjørt til legevakta for behandling.