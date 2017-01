Oslo

Folk på vestkanten er tradisjonelt tildelt æren for å være først ute med å bruke Marka til sport og friluftsliv – på 1870-tallet sommerstid og på 1880-tallet vinterstid. Men ifølge boka «Sarabråten – godset i skogen» av Even Saugstad var Thomas Heftyes Sarabråten Kristianias første utfartssted og ble besøkt av allmennheten fra 1860-åra.

Allerede fra 1854 kunne folk ta toget til Bryn og gå derfra, men de sprekeste gikk helt fra sentrum. Vel framme på Sarabråten var det både kaffe, melk, smørbrød og bakervarer å få kjøpt, for Thomas Heftyes forpakter var pålagt å servere folk som la turen innom.

Det var ikke nytt at husmenn og andre Marka-beboere ytte service til folk på «tur» i Marka. Fiskere, jegere, bærplukkere, ryttere og folk som måtte ta beina fatt for å komme til et mål på andre sida av Marka, hadde benytta seg av gjestfriheten deres i uminnelige tider. Da byfolket begynte å bruke Marka til rekreasjon, forsto de fastboende at det var penger å tjene på mat, overnatting og båtskyss. Til skyssvirksomheten benytta de gjerne skogsarbeidernes fløytningsprammer. Når turistene signaliserte med et bål at de ville bli rodd over et vann ved en husmannsplass, var det ofte plassungene som fikk rojobben. Det hendte også at turistene tjuvlånte en pram. At de ikke la den tilbake på fast plass, var til stor ergrelse for fløyterne.

De første overnattingsgjestene i Marka måtte ofte ta til takke med å sove på kjøkkengolvet eller på låven, med bare en høysekk under seg og et ullteppe over seg. Noen av overnattingsgjestene kjøpte mat av plasskonene, for eksempel en bolle melk, melkeringer, smørbrød, stekt fisk eller kaffe. Andre hadde med seg egen mat som de tilberedte på rommet, eller de overlot maten og matlaginga til vertinna.

I Nordmarka fant Løvenskiold det nødvendig å regulere overnattingsvirksomheten en smule. Husmennene fikk ikke lov å gi ly til fiskere og jegere, men andre vandrere måtte gjerne få husrom mot betaling, dog bare for én natt av gangen.

Mange mener at det var Thomas Heftye som åpna nordmennenes øyne for naturen. Han åpna i hvert fall flere Marka-plasser for allmennheten. Ikke minst kjøpte han Frognerseteren i 1864 og etablerte et lite friluftsmuseum. Han fikk også anlagt en bedre adkomstvei til Nordmarka. I 1868 manifesterte friluftsinteressen seg i dannelsen av Den Norske Turistforening.

Skogforvalter Ole T. Messelt forteller i «Oslo-marka 2» fra 1939: «Ved sine veianlegg og forskjønnelse av landskapet, samtidig som han åpnet sine eiendommer for folk til fri ferdsel, bidro Heftye i høy grad til å vekke folks interesse for friluftslivet. Det utviklet sig da snart regulær utfart til disse trakter om søndagene. Det kan med rette sies om konsul Heftye, som turistforeningens første formann, at han tok sin oppgave alvorlig, og at hans innsats blev banebrytende ved i første omgang å åpne omgivelsene ved Sarabråten og Frognerseteren for allmenheten.»

Sarabråten lå nær hovedstaden, men folk opplevde det likevel som å komme på landet eller høyt til fjells. Utenlandske gjester ble spesielt imponert. En dansk politiker ved navn Orla Lehmann var på besøk i 1865 og forteller i boka «Norge og Nordmændene»: «Selve Sæteren, der er en lidt idealisert Gjentagelse af et norsk Bondehuus, ligger paa et steilt Fjeld, som næsten lodret hæver sig op af et stort Kjærn, der paa alle Sider indsluttes af høie og mørke Skove. (...) Bag samme ligger det et endnu langt høiere Fjeld, hvorfra der nedstyrter en lille Fos, og hvor man skal have en så viid Udsigt at man i klart Veir endog seer Gaustads Tinde. Det er saaledes i Hovedstadens umiddelbare Nærhed en smuk lille Prøve paa norsk Fjeldnatur».

Sarabråten ble anbefalt i flere av samtidas «turguider» eller reiselivsskildringer. Paul Belloni Du Chaillu (1831–1903) beskrev stedet i 1883 (i svensk oversettelse): «Det i en vild trakt ovanför en pitoresk sjö romantisk belägna Sarabråten tilhör konsul Heftye, hvars kärlek till vild natur föranledt honom at så väl på detta ställe som på Frognersäteren uppföra hus i norsk stil. Om vinteren, då träden digna under snön och isnålarna, är det på båda dessa platser utomordentligt vackert. De angenäma dagar, jag tilbragt på Frognersäteren och Sarabråten, höra sannerligen icke till mina minst behageliga minnen från Norge».

Sarabråten fortsatte å være et populært utfartsmål også etter at Heftye-familien flytta derifra og kommunen overtok. Kjellermuren til dragestilsvillaen er i dag det eneste synlige spor etter bebyggelsen.