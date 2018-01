Kommunal akebakkesabotasje! Eller..?

Oslo

En tipser kontakter Dagsavisen: «Noen har dumpet mange kubikk snø og ødelagt akebakken på Ola Narr i Oslo!»

Det lyder ikke bra. Bildet som følger med tipset, viser ganske riktig flere lass snø nederst i akebakken, som ligger mellom Carl Berner og Tøyenbadet.

Dagsavisen ringer Oslo kommunes tipstelefon for snøbrøyting. Det viser seg å være nummeret til Vaktmesterkompaniet. Altså er det de som utfører brøytinga for kommunen, resonnerer vi.

- Hvorfor har dere dumpa mange lass snø på Ola Narr? Det ødelegger akebakken!

- Hæ? Vi har ikke dumpa noe snø der vi ikke skal! Faktisk kjenner jeg ikke til at vi har brøyta der i det hele, lyder svaret fra vakthavende vaktmester der.

Han er imidlertid hyggelig og serviceinnstilt, og lover å sjekke saken. Litt senere ringer en like hyggelig kollega av ham, altså annen vaktmestervakt, tilbake. Han gjentar at det i hvert fall ikke er Vaktmesterkompaniet som er synderen her. Om «synder» er rett ord.

- Det er vi som brøyter kommunale veier i sentrum, inkludert Ola Narr. Men vi får betalt per kubikk snø vi frakter ut av bygatene, så det ville være veldig dårlig butikk å bare dumpe snøen fra oss. Jeg synes dessuten at snøen på tipserens bilde ser veldig ren og pen ut. Kanskje parkvesenet skal bruke den til noe? undrer han.

Og tipper rett. Før Dagsavisen rekker å kontakte parkvesenet eller andre vesen i Oslo kommune, ringer bymiljøetaten, som er blitt kontaktet av de brøytende vaktmesterne, de også. Nærmere bestemt er det Erling Christiansen som ringer. Han er prosjektleder i bymiljøetaten.

- Denne snøen er det byrådet for idrett, kultur og frivillighet som har bestilt, sier han.

- Vi skal lage rundt 500 meter skiløype og skileik rundt på Ola Narr, slik at barn som ikke kommer seg ut av byen også får gå på ski. Snøen er kunstsnø vi har laget på anlegget på Skullerud. Så tilbyr vi gratis skiskole til barna på Tøyen og i Oslo Indre Øst, i samarbeid med Skiforeningen, forklarer han.

- Aha! Så dette er egentlig en gladsak om et kommunalt gratistilbud til byens barn, ingen sinnasak om kommunal ramponering?

- Stemmer! Siden vi lager snøen selv, er den ikke spesielt dyr. Jeg vet at noen er kritiske til at vi lager og frakter snø i det hele tatt, men i dette tilfellet er det altså for at barn som ellers ikke ville fått gått på ski, skal få gå likevel. Vi skal gjøre det samme i Torshovdalen også, forklarer Christiansen.

Ifølge øyevitner på Ola Narr, går det dessuten fint an å ake rundt snøhaugene, noe store mengder barn og foreldre for lengst har oppdaget.

- Vi hadde håpet å få preppet klar før helga, men preppefolka ble nok opptatt med snøfall i Nordmarka. Så løypene kommer til uka, og da forsvinner haugene, lover Christiansen.