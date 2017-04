Kom seg ut av hasjtåka

Oslo

Ungdatas undersøkelse viser at bruk av cannabisbruk er noe mer utbredt i bydelene i Oslo vest enn i resten av Oslo. Bydel Nordre Aker har derfor vært opptatt av at det skal være mulig å få hjelp tidligst mulig for å hindre videreutvikling av misbruk og psykiske vansker.

De aller fleste unge i bydel Nordre Aker klarer seg godt på alle områder i livet; skole, helse, venner og de har et godt forhold til foreldrene sine.

Bydelen er allikevel opptatt av å ha et fleksibelt og tilgjengelig forebyggende ungdomstilbud.

For rus er et problem.

Rusfri

Tommy takker hasjavvenningsprogrammet (HAP), og de nye fraværsreglene i skoleverket for at han nå er rusfri.

– Så takk for den, sier han til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), om fraværsreglene som indirekte har bidratt til at han nå er på rett kjøl.

– Det var enklere før å skulke for å røyke hasj. Jeg ga faen, og brydde meg ikke om noe. Nå nytter det ikke lenger, sier Tommy, som nå går i andre klasse på videregående skole, og tar skolen seriøst.

– Jeg har vært rusfri i 241 dager. Og jeg har kuttet kontakten med de jeg pleide å røyke med, sier han.

«Tommy» er glad for at han greide å komme seg ut av rusmiljøet.

– Det eneste jeg hadde til felles med de jeg røyka med, var hasjen. Det var rusen vi delte. Da rusen var ute av kroppen, oppdaget jeg at vi ikke hadde noe annet til felles, sier han.

– Når begynte du å røyke hasj?

– Jeg prøvde det en gang i sjuende klasse. Først i niende ble det daglig, sier han.

– Hvordan greide du å skaffe penger til dopet?

– Det er slik at den som har hasj, den deler. Så jeg har ikke pådratt meg noen økonomisk gjeld, sier han.

– Har du prøvd andre stoffer?

– Jeg har prøvd «coke» (kokain) en gang. Men det var ikke noe for meg.

Byrådsleder Raymond Johansen har gjennom hele vinteren og våren hatt én dag i 13 av Oslos bydeler. Nå gjenstår kun to.

Nordre Aker

Sist var turen kommet til Nordre Aker, der informasjon om det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i bydelen var ett av hovedtemaene.

Uteseksjonen i Oslo kommune startet opp med hasjavvenningsprogram som eget prosjekt i Oslo høsten 2010. Fra 2013 ble tilbudet et permanent tilbud med tre faste ansatte i tre bydeler; Alna, Østensjø og Nordre Aker. Bydelene har sine egne prosjekter som står selvstendig, men de samarbeider tett med uteseksjonen i kommunen.

Erlend Helland startet i en 20 prosent stilling i Nordre Aker i2014, noe som ble 100 prosent i 2015. Han hadde ti «brukere» første året.

– Det jeg opplever i snakk med ungdom er at det er en del som ruser seg fast, i mindre miljøer. Så er det mange som røyker i helger og på fest. De aller fleste har prøvd det, sier prosjektleder for HAP i Bydel Nordre Aker, Erlend Helland til Dagsavisen.

– Aksepten blant unge for bruk av hasj er større nå enn før. Selv om norsk ungdom bruker mindre rusmidler enn i mange andre land, ser det ut til at tilgjengeligheten er stor og at alderen for når man begynner er lavere enn før. Den store aksepten gjør også at frykten for dem som begynner med hasj er liten, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Så at det er behov for hasjavvenningsprogrammer, som vi har her i denne bydelen, er det ingen tvil om. Det er også et varsku til storsamfunnet om hvordan vi snakker om rusmidler. Mange er med på å ufarliggjøre det. Mange har en lavere terskel for å begynne med hasj, fordi det så alminnelig, sier han videre.

Imponert

Johansen er imponert over hva Erlend Helland har fått til i bydelen.

– Det virker som Erlend har et godt grep om dette, personlig egnethet, og en tydelig lojalitet til dem han skal hjelpe, sier Johansen.

– Det å kunne sette av ressurser til dette er viktig. Når noen bruker store deler av ungdomstiden, og starten av voksenlivet, på å være rusa, ja da drar du på deg en del tilleggsproblemer, sier byrådslederen.