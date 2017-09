Oslo

Før kampen på Briskeby lørdag hadde Skeid den beste bortestatistikken av alle lag i de fire øverste divisjonene. Nå har Asker overtatt den rollen.

Men det var ikke så langt unna at Skeid kunne fått med seg poeng fra Hamar. Laget satte ikke sjansene da de fikk dem. Både David Tavakoli, David Hickson og Dreni Ademaj hadde store sjanser etter pause.

Utligning for sent

Men Skeid sto i hvert for kampens vakreste øyeblikk da Jens Rongved dro til fra langt hold og sendte ballen strakt opp i vinkelen. Men da var vi allerede på overtid i en omgang der Skeid hadde det meste av banespillet, men der Hamkam mente at de ble snytt for straffespark.

Og det ble som vanlig en heseblesende avslutning. Skeid jaget utligning etter reduseringen, men det skapte reaksjoner at dommeren bare la til tre minutter.

- Dette reagerte vi på da det var seks bytter totalt i kampen (fire etter pause) i tillegg til en rekke avbrudd for spilere som lå nede, sier Skeid-trener Tom Nordlie til Dagsavisen.

Dermed snakket David Tavakoli på seg gult kort i frustrasjon. Likevel var Skeid svært nær poeng da en ny avslutning ble reddet på streken.

Skeid skapte mest

Det ble en skiftende kamp på Briskeby der Skeid åpnet best og presset Hamkam tilbake før hjemmelaget overtok banespillet med en opplagt Petter Vaagan Moen i hovedrollen.

Han serverte også Hamkams 1-0 ledelse. Et presist innlegg havnet på hodet til Ivar Sollie Rønning som styrte ballen i mål bak Skeid-keeper Idar Nordby Lysgård. Da var det bare spilt sju minutter og Hamkam scoret på deres første sjanse i kampen.

Ti minutter senere sto det 2-0, som ofte i fotball, etter en tilfeldighet. Et mislykket langskudd fra nesten 30 meter blir i stedet et innlegg som Kevin Beugre sender videre i mål.

Dobbeltbytte tidlig

Da er Skeid inne i en dårlig periode og Hamkam kunne økt ledelsen. Tom Nordlie foretar et dobbeltbytte etter 35 minutter og sender innpå Jonas Bergersen og Jens Rongved.

Det gir mer initiiativ til Skeid som overtar mer av banespillet og presser Hamkam bakover. Men hjemmelaget er farlige på kontringer.

Og kjøret fra Skeid etter pause gir noen store sjanser, men ikke mål. David Tavakoli blir plutselig stående helt alene inne i feltet, men Hamkam-keeperen leverer en klasseredning. Og litt senere får Dreni Ademaj avgårde en hard heading som stryker fire centimetre utenfor stolpen. Også David Hicksom hadde et godt forsøk som Hamkamkeeper Lukasz Jarosinski var med på.

- Vi vinner sjansestatistikken på Hamar. Men vi taper på to billige mål og vi har en periode i første omgang der vi ikke henger sammen, sier Tom Nordlie.

Han er fornøyd med at laget likevel hever seg og er best etter pause mot den klare tabellederen.

Først på overtid smeller det altså, signert Jens Rongved. Fra 25 meter satt ballen limt i vinkelen.

Hamkam er med seieren enda nærmere fortjent OBOS-spill neste år. Avstanden ned til jagende Alta er seks poeng. Veteranene Petter Vaagan Moen ble kåret til lagets beste spiller. Han var benket i forrige kamp og slo solid tilbake.

- Vi møter et godt Skeid-lag og vi visste at det ville bli tøft her hjemme, men jeg synes vi står sammen og det er et kollektiv som drar dette i land, sier Hamkam-trener Kevin Knappen til Hamar Arbeiderblad.

Trøsten for Skeid er at de fortsatt leder kampen om å bli beste Oslolag ettersom både KFUM og Grorud tapte sine kamper.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 lørdag:

Hamkam - Skeid 2-1 (2-0)

Briskeby stadion: 1009 tilskuere (de første tusen kom gratis inn)

Mål: 1-0 Ivar Sollie Rønning (7), 2-0 Kevin Beugre (17), 1-2 Jens Rongved (90).

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik.

Gule kort: Petter Vaagan Moen, Hamkam, David Tavakoli, Skeid.

Skeids lag: Idar Nordby Lysgård - Ridouan Essaeh, Mats Andersen, Ayoub Aleesami, Tom Even Skogsrud - Hassan Mohamed Yusuf (Dreni Ademaj 73), Deni Hasanagic (Jens Rogved 35), Sander Flåte - Johannes Nunez Godoy (Jonas Bergersen 35), David Tavakoli, David Hickson Gyedy

Øvrige resultater i avdelingen: Finnsnes - Alta 0-3, KFUM Oslo - Raufoss 0-1, Grorud - Bærum 0-3, Brumunddal - Nybergsund/Trysil 1-2, Kjelsås - Follo 3-1.