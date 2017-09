Kjørte rundt med «stjålet» veske på tilhengerfestet

Oslo

– Det var en relativt spesiell sak i en ellers rolig natt, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved Oslo politidistrikt.

Bare hør her.

Like før klokka to i natt fikk politiet en telefon fra en fortvilet kvinne som ikke kom seg inn i leiligheten. Veska hennes, med nøklene i, var nemlig stjålet.

Majorstua: En fortvilet kvinne opplyste at hun var frastjålet en veske med innhold. Like etter meldte en publikummer at en bil kjørte .... — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2017

Politiet drar til leiligheten for å bistå kvinnen. Så, helt tilfeldig, melder noen fra om at en bil kjører rundt på Skøyen med en veske på tilhengerfestet.

... rundt med en veske hengende fra tilhengerfestet. En patrulje fikk stanset bilen, og tatt hånd om vesken. Trolig havnet der ved et uhell — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2017

– Var veska stjålet i utgangspunktet?

– Nei.

– Hva er det egentlig som har skjedd her?

– Altså, vi skal jo unngå å spekulere, men du kan si at politiets teori er at kvinnen måtte gjøre et nødvendig ærend bak en bil – og hang veska fra seg på tilhengerfestet, sier Hekkelstrand.

Vesken, med alt innhold på plass, tilbakelevert til en glad eier. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2017

– Hva med sjåføren som hadde kjørt rundt med veska på tilhengerfestet?

– Nei, han hadde ikke merket noenting, avslutter operasjonsleder Hekkelstrand.