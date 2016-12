Kjører hele jula

Oslo

Det er mange som skal reise med trikk, buss eller bane julaften. Men må vi ta høyde for sjeldnere avganger? Det enkleste er kanskje å bruke reiseplanleggeren. Der får du full oversikt over rutetider og rutetilbudet i jula og den finner du på ruter.no. Julerutene kjøres fra julaften til og med 1. nyttårsdag og gjelder for trikk, buss og bane – og båt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Færre avganger

Juleruter innebærer færre avganger i tillegg til at noen linjer er innstilt, spesielt på julaften etter 16.00 og hverdagene i romjulen. Kort fortalt innebærer dette at det kjøres lørdagsrute på julaften fram til omtrent 16.00.

Deretter er det færre avganger, mens enkelte linjer innstilles. Men husk at nattbussen kjøres natt til 1. juledag og 2. juledag. Disse dagene kjøres det vanlig søndagsrute på dagtid. Det vil si i stedet for 15-minuttersrute.

Les også: Sjelden i rute

Hverdager

Hverdagene i romjulen, altså 27. til 30. desember, kjøres det hverdagsruter, men med en anelse færre avganger. Trikken går for eksempel hvert 15. minutt og ikke hvert 10. på dagtid.

Også i romjulen er noen linjer innstilt. Nyttårsaften kjøres lørdagsruter på dagtid. Men fortvil ikke dere festløver, nattbussen og linje 79 kjører natt til 1. nyttårsdag.

1. nyttårsdag er det søndagsruter og trikken kjører 20-minuttersruter på dagtid, mot 15 minutters normalt.

– På julaften oppfordrer vi alle som reiser kollektivt til å sjekke reiseplanleggeren eller ruter.no, slik at de slipper å vente så lenge på holdeplassene, og de kommer seg hjem på en hyggelig og god måte, sier pressevakt Cathrine Myhren i Ruter.

– Sjekk akkurat din rute, legger hun til.

Nattbuss

Nattbussene og nattbåt B10 kjører natt til lørdager og søndager, og natt til alle helligdager.

Prisene er de samme som resten av året.