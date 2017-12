Oslo

– Vi ønsker en bilfri plass som vi har i sentrum, sier leder Tommy Grotterød i Kampen vel og vil med det skrenke inn på bilkjøringen.

Våren 2015 startet folk å bruke Thorbjørn Egners plass på Kampen som et sted å være, ikke bare et plass å krysse. En facebooktråd oppfordret folk til å møte opp og flere tok med egne stoler og møbler.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i regi av velet. Deretter ble det så fattet vedtak i bydelsutvalget som støttet forslaget om et bilfritt byliv på Kampen.

– Vi vil at barn skal kunne krysse plassen til og fra skolen og til fritidsaktiviteter og at motorisert ferdsel må vike, sier Grotterød.

850 underskrifter

Tirsdag overrakte han og de andre på Kampen, som FAU, bydelsutvalget og menigheten vel 850 underskrifter til byråd Lan Marie Berg (MDG).

– Bilfrie områder skal ha mennesker i fokus, ikke biler. Og det er mange som synes det er for mye bilkjøring der de bor. Jeg synes det er kjempeflott at både FAU, menigheten, næringslivet og vellene ønsker dette. Jeg håper flere kan la seg inspirere av det gode arbeidet som er gjort her, sier byråd Lan Marie Berg.

Byråden har allerede satt i gang arbeidet på Kampen.

– Bilfritt Thorbjørn Egners plass høres ut som en veldig spennende ide og jeg har allerede bedt Bymiljøetaten og Ruter se på hvilke løsninger som er mulige for å imøtekomme behovet for de som bor her. Dette arbeidet er ikke ferdig ennå, og jeg kan ikke si noe om eventuelle løsninger per nå. Jeg vil gjerne ha flere bilfrie områder i byen, og synes det er flott med lokale aksjoner som dette. Jeg håper flere lar seg inspirere, sier byråden.

Buss

Hvor bussen som nå går over plassen skal gjøre av seg, har Tommy Grotterød allerede tenkt på.

– Når vi har marked her går bussen et kvartal nedenfor her og så tilbake i traseen et kvartal lenger bort, sier han.

Enn så lenge må det settes i gang et forprosjekt og bymiljøetetaten må utrede forslaget.

– Jeg tror ikke minst at bilfrie Kardemommebys far, Thorbjørn Egner selv, kunne likt å få plassen sin bilfri, med mindre eksos og med mer folkeliv, sier byråd Lan Marie Berg.