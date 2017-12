Oslo

Lørdag ettermiddag arrangerte lederen i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll og partikolleger en aksjon på Olaf Ryes plass på Grünerløkka hvor det ble tent fakler, delt ut pepperkaker og holdt appell for å demonstrere for at den nye T-banetraseen som er planlagt i Oslo skal gå via Olaf Ryes plass midt på Grünerløkka.

– Det er fordi Olaf Ryes plass det naturlige knutepunktet for folk på Grünerløkka. Det er der folk som bor på Grünerløkka samles for å møtes, forklarer Eidsvoll til Dagsavisen.

I Ruters forslag til ny T-banetunnel under Oslo, er det foreslått at stasjonen skal ligge ved Nybrua, nederst på Gründerløkka.

– Å gå fra Ryes og ned dit er over en halv kilometer, og fra Nybrua er det bare 650 meter til Grønland T-banestasjon. Når det skal komme nye stasjoner i sentrale deler av Oslo, er det et poeng at de ikke bør ligge kloss opptil hverandre, mener Eidsvoll.

Ny T-banetunnel som knytter Bislett og Grünerløkka til dagens T-banetunnel på Stortinget, skal etter planen bygges i perioden 2024 til 2030. Den nye tunnelen skal doble kapasiteten i T-banesystemet, og estimert kostnad er på hele 16 milliarder kroner.

Kan det ikke bli mange hundre millioner ekstra dersom man velger å legge traseen om Olaf Ryes plass?

– Det er ingen tvil om at det kan bety økte kostnader, men hvor mye det blir, vet vi ikke. Ruter har gjort utredninger hvor dette også har vært et alternativ, svarer Eidsvoll.

Hun understreker at et samlet bydelsutvalg på Grünerløkka, med alle partier fra Rødt til Frp, har stemt for SVs forslag om å legge T-banestasjonen på Olaf Ryes plass.

Saken har foreløpig ikke vært drøftet i bystyret i Oslo, hvor Eidsvoll også er SVs gruppeleder.

Har du fått noen tilbakemeldinger fra andre partier i bystyret om hva de tenker om saken?

– Det har vi ikke fått ennå, men det blir spennende å høre videre. Jeg håper flere lytter til partiene lokalt, svarer Eidsvoll.