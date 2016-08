Kjempefest i Oslo

Oslo

Forberedelsene til den store nabolagsfesten har pågått i flere måneder, og mest travel er nok en av de tidligere Torshov-beboer, kokken Osama Ayad fra Irak. Før han flyktet til Norge hadde han sin egen restaurant i Bagdad. Nå skal han og et lite kjøkkenteam lage all festmaten når gjestene i dag strømmer til transittmottaket på Torshov. I fjor kom det over 800 mennesker til festivalen for å høre musikk og kose seg, og arrangør og initiativtaker Alexandra Archetti Stølen venter minst like mange i år.

– Jeg regner med kokken vår får mer enn nok å gjøre på kjøkkenet i år også. Han er en superhelt! sier Stølen til Dagsavisen.

Som leder av Oslo World Music Festival er hun ansvarlig for å arrangere «Vårt Nabolag»-kjempefesten på Torshov for fjerde gang. Festivalen er gratis, og årets artister på den midlertidige scenen er Billie Van med Jonas Alaska, Ivan Ave, Eben jr. med Positive People, samt Luison y Cuba. I tillegg vil det bli mange aktiviteter for barna, og innslag fra beboerne selv.

– I flere år har vi mobilisert beboere og frivillige krefter i nabolaget til å gå sammen om å arrangere denne kjempefesten, og vi inviterer også folk fra andre mottak. Etter vår erfaring er dette en opplevelse som beboerne gleder seg til. De er med på å bygge opp en arena og lage en festival sammen. Det gjør at tida går fortere på mottaket, der det blir mye usikkerhet og venting, sier Stølen.

– Målet vårt er at festivalen skal fungere som et stort, sosialt møtested, der beboerne blir mer kjent med hverandre og naboene på Torshov, og kanskje også med beboere fra andre mottak. I fjor ble vi faktisk vitne til at to afghanske brødre ble gjenforent på danegulvet på Cosmopolite Torshov under «Vårt Nabolag»-festivalen. De hadde kommet bort fra hverandre under flukten og havnet på hvert sitt mottak etter at de kom til Norge, 14 og 16 år gamle. Og så møttes de her!

Ideen til en festival fikk Alexandra Archetti Stølen under et besøk på Refstad mottak på Bjerke for seks år siden. Det var en iskald vinterdag ute, men varmt og trangt inne. Mange mennesker, både voksne og mindreårige, som bare satt der uvirksomme, og ventet.

– Jeg fikk en nesten klaustrofobisk følelse der inne, og tenkte plutselig: «Tenk om det var meg». Tenk om det var jeg som kom fra Bagdad, Damaskus, Aleppo eller Mogadishu, og satt der og hadde mista alt, måtte leve i et vakuum på et mottak. Kanskje bo på rom med seks andre jeg ikke kjente, ikke kunne jeg jobbe, ikke hadde jeg inntekt. Den opplevelsen førte til at vi i Oslo World Music Festival tenkte at det måtte være mulig å gjøre noe mer enn å bare gi bort gratisbilletter til konserter. Vi skjønte fort at interessen var veldig stor for dette prosjektet, sier Stølen.