Kjelsås stoppet Hamkams seiersrekke

Oslo

Teller man rene avslutninger og nestensjanser havnet Hamkam hårfint foran. Men i antall store sjanser var Kjelsås nærmest. Ikke minst rett før pause da Hamkams keeper Lukasz Jarosinski leverte kamens største prestasjon da han reddet Magnus Aasarøds harde heading. Den så de flrste som var tilstede i mål.

Og sekunder før slutt kunne Kjelsås avgjort det hele da Nicholas Krstiansen kom alene med Hamkam-keeperen, rundet ham elegant også, men avslutningen ble hårfint for svak slik at en Hamkam-forsvarer rakk fram og reddet scoring på målstreken.

Da var det mage på Kjelsås-benken som rev seg i håret. Kjelsås hadde styrt 2. omgang, anført av en svært opplagt Jesper Solli på mifdtbanen. Men effektiviteten manget.

- Det er alfa og omega å ha en spiller som står fram. Vi får med oss ett poeng på en dårlig dag, sier Hamkam-trener Kevin Knappen til Hamar Arbeiderblad.

Knappen mener Kjelsås hadde fortjent seieren. Særig etter pause var Hamkam overraskende tamme. Eller: Kjelsås gjorde dem det. Spillet gikk tregt og det ble knapt skapt farligheter i Kjelsås 16-meter.

For Kjelsås var kampen en ny opptur, selv om det var suffelse over at de ikke vant kampen. Men nå har de slått KFUM og spilt jevnt med Hamkam i de to siste rundene. Det gir selvtillit i en spillergruppe som har slitt i innledningen.

Foruten de nevnte Kjelsås-sjansene hadde lagene ett stolpeskudd hver og Petter Vaagan Moen skapte noen farlige situasjoner på dødball for Hamkam.

Det er ikke ofte det er over 400 tilskuere på Grefsen stadion, men flertallet var åpenbart Hamkam-synpatisører.

Ettersom også Skeid gikk på sesongens første poengtap, leder Hamkam forstatt 2. divisjons avdeling 1 på bedre målforskjell enn Alta og Skeid.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1

Kjelsås - Hamkam 0-0

Grefsen stadion: 410 tilskuere.

Dommer: Magnus Koly, Bjørndal IL.

Gule kort: Magnus Aasarød, Jesper Solli, Lars Brotangen, Kjelsås. Frankck Semou, Hamkam.

Øvrige resulteter i avdelingen denne helgen:

Vålerenga 2 - Alta 0-3, Asker - Bærum 2-2, Finnsnes - Skeid 0-0, KFUM - Nybergsund Trysil 1-2, Grorud - Raufoss 0-2, Brumunddal - Follo 1-3.