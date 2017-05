Kjelsås første seier, KFUM venter fortsatt på sin

Oslo

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det var ikke kampen man på død og liv må se om igjen. Det gikk mot et klassisk 0-0 oppgjør da KFUM leverte en forsvarsbrøler rett før slutt, en klarering gikk rett i beina på Jesper Solli, som smart nok fant Magnus Aasarød med en kjapp pasning.

Og han avsluttet akkurat slik spisser skal, med et hardt og kontant skudd ned i hjørnet. Dermed alle poengene til hjemmelaget, fortjent nok etter antall sjanser. Måler man ballinnehav skulle som vanlig KFUM hatt poengene.

For svakt tempo

For de hadde ballen i praksis i hele 2. omgangen. Men de skapte ingenting. Og da skjer det som ofte skjer. Motstanderen får alltid en mulighet.

Kjelsås fikk attpåtil tre, og både Aasarød og Jens Bonde Aslaksrud kunne avgjort kampen før. Begge sendte avgårde gode skudd fra kort hold. Men KFUM-keeper Orhan Simsek viste at han var skjerpet.

Slike redninger var ikke nødvendig på den andre siden. KFUMs balltrilling gikk for sakte og de klarte aldri å bryte gjennom et kompakt Kjelsås-forsvar. Vi savnet også de kryssløpene og temposkiftene dette laget var kjent for de to siste sesongene.

- Vi føler at vi har full kontroll i forsvaret og at det aldri egentlig blir farlig, sier Kjelsås-stopper Lars Brotangen til Dagsavisen.

KFUM i kjent stil

Det var antaelig varmen som gjorde at det gikk sakte for seg i denne kampen og før pause ble det knapt skapt noenting. Kjelsås var mer direkte i spillestilen da de kom, ellers la de seg bakpå og lot KFUM spille.

- Vi vet jo hvordan de spiller og vi la opp en strategi etter det. Men vi må også score og det var viktig for laget at vi fikk vår første seier nå, sier Brotangen.

For KFUM var det en frusterernde kamp der ballinnehavet ikke ga noen uttelling. Mye av de offensive kreftene fra i fjor er borte og laget skriker etter en målscorer. Men denne gangen ble det heller ikke skapt sjanser.

- Dette er kampen vi skaper minst i så langt i år, og vi gir bort seieren rett før slutt. Det skal jo ikke skje. Vi kan ikke fortsette med slike feil, sier KFUM-treer Jørgen Isnes til Dagsaviisen.

Bærebjelkene Stian Sortevik og Christoffer Dahl har fått mye nytt rundt seg og samhandlingen sitter ikke. Første mulighet skapte de etter 25 minutter da Dahl sendte en åpnende pasning til Stian Pettersen, men han bommet regelrett på ballen da han skule avslutte.

Etter pause trillet KFUM ball i samme tempo, men gjennombruddene kom aldri. I stedet var det Kjelsås som var giftigst da de satte fart på kontringene sine.

Med seieren gikk dermed Kjelsås forbi KFUM på tabellen og kom seg ut av nedrykkssonen.

KAMPFAKTA

2. divisjon avd. 1 lørdag:

Kjelsås - KFUM Oslo 1-0 (0-0)

Grefsen stadion: 173 tilskuere.

Mål: 1-0 Magnus Aasarød (85).

Dommer: Anders Gjermshus, Hamar IL.

Gule kort: Nicholas Kristiansen, Kjelsås, Marius Brevig, Kristoffer Hagen, Erikson Spinola Lima, KFUM.

Øvrige resultater i avdelingen lørdag: Hamkam - Grorud 3-0, Follo - Asker 0-0.